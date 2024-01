Ralf Eisenhut steht in den Startlöchern. In wenigen Tagen macht sich der Wirt des Bodolzer Dorfstübles zu seiner elften Fahrt in die Ukraine auf. Vor allem Kinderheime und Kinderkrankenhäuser sind seine Ziele in dem vom Krieg gebeutelten Land. Rund zwölf Tonnen Hilfsgüter hat er im Gepäck. Warum er trotzdem noch dringend die Hilfe der Bevölkerung braucht.

Ralf Eisenhut ist drei Tage nach dem Angriff Russlands das erste Mal in die Ukraine gefahren, um 5000 Flüchtlinge mit einem warmen Essen zu versorgen. Das war vor zwei Jahren. Seitdem ist der Wirt des Bodolzer Dorfstübles schon zehn Mal in das Kriegsgebiet gefahren. Jetzt steht er für seine elfte Fahrt in den Startlöchern.

Am 20. Januar macht er sich mit einem Konvoi, bestehend aus acht Transportern und acht Anhängern mit insgesamt zwölf Tonnen Hilfsgütern, auf den Weg nach Osten. 22 Paletten Ravioli und weitere Lebensmittel haben der Bodolzer und seine Helfer an Bord. Hinzu kommen medizinische Hilfsmittel, wie Rollstühle, Krücken und Rollatoren, aber auch Verbandsmaterial und Hygieneartikel.

Paraffin und leere Konservendosen

Ebenfalls dabei hat der Bodolzer Paraffin und leere Konservendosen. „Damit wärmen die Soldaten ihre Suppe und sich selbst in den Schützengräben und Unterschlüpfen“, weiß Eisenhut.

Mittlerweile hat sich der Bodolzer ein gutes Netzwerk in der Ukraine geschaffen. So beliefern Eisenhut und seine Helfer immer wieder eine Schule für Menschen mit Behinderungen in Lwiw sowie ein Kinderheim und ein Auffanglager in Kiew. Zudem pflegen sie freundschaftliche Kontakte zu einem Verein in Tscherkassy und einem weiteren in Uropwiayzky, die wiederum die Hilfsgüter an Bedürftige weiter verteilen.

Lieferungen für Kinderkrankenhäuser

In Uropwiayzky beliefern sie zudem ein Kinderkrankenhaus, ein zweites befindet sich in Dripro. „Viele Paletten mit den Ravioli bringen wir direkt in die Kasernen“, sagt er und erklärt, dass er diese Dosen von „Lindau hilft“ bekommen habe. Die Lindauer Roland Manz und Lutz Donath haben diese vom Nestle-Konzern organisiert, erklärt Eisenhut.

Die anderen Hilfsgüter stammen von Firmen, Großmärkten und vielen privaten Spendern. Das medizinische Material bekomme er von Lindauer Ärzten und der Asklepiosklinik.

Man merkt, dass die Hilfsbereitschaft nachlässt. Ralf Eisenhut

Warum er das alles tut, gerade auch in Zeiten, wo das Interesse an dem Krisenherd Ukraine nachzulassen droht? „Zu mir hat ziemlich am Anfang meiner Reise jemand gesagt, dass die wichtigste Hilfe die wiederkehrende Hilfe ist“, antwortet er. Das habe er sich zu Herzen genommen: Mittlerweile würden viele Menschen auf ihn warten. „Man merkt, dass die Hilfsbereitschaft nachlässt. Aber der Krieg geht weiter und die Kinder leiden auch weiter. Deswegen muss ich weitermachen.“

Und das, obwohl Ralf Eisenhut schon drei Raketenangriffe miterlebt hat und „dem Tod schon drei Mal von der Schippe gesprungen“ ist, wie er selbst sagt. „Aber das ist mir egal. Die strahlenden Kinderaugen machen das wieder wett“, so Eisenhut. „Es geht mir darum, den Leuten Solidarität zu zeigen und Hoffnung und Zuversicht zu geben.“

Erst hundert Weihnachtspäckchen

Dafür brauche er die Hilfe der Bürger. Auch wenn Weihnachten längst vorbei sei, wolle er nicht mit leeren Händen vor den Kindern stehen. „Lieber ein verspätetes Weihnachtsgeschenk, als gar keins“, findet er. Deshalb bittet Ralf Eisenhut seine Unterstützer, Weihnachtspäckchen zu packen, auch wenn die Weihnachtszeit schon längst vorbei ist.

„Letztes Jahr hatten wir 500 Geschenke dabei, dieses Jahr haben wir bis jetzt nur hundert beisammen. Da wär’s toll, wenn uns die Leute helfen“, so sein Appell. In ein solches Päckchen könnten Kinderkleidung oder Schuhe hinein, Süßigkeiten, Schulsachen und Spielzeug. Das Päckchen sollte mit einer Angabe zu Geschlecht, Größe und Alter der oder des beschenkten Kindes versehen sein.

Die Farbe des Geschenkpapiers, mit dem das Päckchen eingepackt ist, sollte sich nach dem Geschlecht orientieren: blau und grün für Buben, rot, rosa und gelb für Mädchen. „Wenn wir vor den vielen Kindern stehen, haben wir es dann leichter die Geschenke zu verteilen.“