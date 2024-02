Telekommunikation Lindau rüstet Bodolz mit Glasfaser nach

Was schnelles Internet angeht, ist Bodolz eigentlich ganz gut versorgt. Die Telekom hatte bereits in der Vergangenheit in einigen Gebieten und Ortsteilen der Gemeinde Glasfaserkabel verlegt. Und in den Bereichen, wo kein Glasfaser liegt, ist die Bandbreite gut. Doch jetzt hat sich die Telekommunikation Lindau (TKL) angeboten in ganz Bodolz Glasfaser zu verlegen, damit bis 2029 jedes Haus in Bodolz mit dem schnellen Internet ausgerüstet ist.

Hochsträß, Bettnau Nord, Bruggach, Taubenberg, Hoyerberg, Mittenbuch und Bodolz Nord sind mit Glasfaserkabeln versorgt. Die restlichen Teile des Gemeindegebiets haben VDSL. „Aber die Zukunft ist die Glasfaser“, glaubt Bürgermeister Felix Eisenbach und berichtet, dass der Gemeinderat daher mit drei Gegenstimmen beschlossen hat, die Telekommunikation Lindau im „eigenwirtschaftlichen Ausbau“, also auf eigene Kosten, Glasfaserkabel in jenen Teilen des Gemeindegebietes zu verlegen, wo noch keines liegt. „Ziel ist, dass bis 2029 jeder Haushalt in Bodolz einen Glasfaseranschluss hat.“ Dafür will die TKL drei bis vier Millionen Euro investieren.

Grundsätzlich sei es jedem Telekommunikationsunternehmen erlaubt den Ausbau vorzunehmen, erklärt Eisenbach. Nachdem sich die TK Lindau nun eh schon beworben habe, habe sich der Gemeinderat auch für das lokale Unternehmen entschieden. Hauptgrund sind die zahlreichen Synergieeffekte, die sich die Gemeinde verspricht. Insbesondere was die diversen Sparten betrifft, also Strom- und Gasleitungen, wüssten die Stadtwerke Bescheid. Habe die Gemeinde beispielsweise vor eine Straße zu sanieren, könne sie sich mit dem lokalen Unternehmen abstimmen, dass dann die Glasfaserleitung zur gleichen Zeit in die Straße verlegt werde.

Diese Vorteile habe Jürgen Mattern von der TKL dem Gemeinderat bestätigt, sagt Eisenbach und berichtet, dass der TKL-Mitarbeiter dem Gremium auf seiner jüngsten Sitzung auch erklärt habe, dass das Lindauer Telekommunikationsunternehmen sich im vergangenen Jahr völlig neu aufgestellt habe. Während die TKL für das Netz und damit für die Verlegung der Glasfaserkabel zuständig ist, hat sie mit der NetComBW ein Unternehmen gefunden, das für die Übertragungen zuständig ist.