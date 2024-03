Die Störche am Enzisweiler Bahnhof kommen nicht zur Ruhe. Sie verweigern den Ersatzbau der Bahn und bauen inzwischen auf dem dritten Strommasten ein neues Nest. Den Bund Naturschutz wundert das nicht. Doch die Zeit drängt.

Isolde Miller von der Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz schaut jeden Tag nach den Störchen. Und was sie beobachtet, gefällt ihr nicht. „Sie sind schon sehr weit beim Nestbau.“ Wieder einmal.

Das Problem: Die Störche bauen ihr Nest nicht dort, wo die Bahn das gern möchte. Die hatte vergangene Woche einen Ersatzbau aufgestellt - nachdem sie in der Nacht zuvor mit Genehmigung der Oberen Naturschutzbehörde das Nest auf einem Strommasten geräumt hatte.

Ist der Ersatzbau zu niedrig?

Dass die Störche sich für den neuen Mast samt geflochtenem Nest nicht interessieren, „war zu erwarten“, sagt Isolde Miller. Der Mast sei schwer anzufliegen und zu niedrig. „Störche wollen immer den höchsten Punkt.“ Und das seien die Strommasten. Außerdem stehe das neue Nest zu nah an den Flutlichtstrahlern des Sportplatzes.

Die Zeit dränge. Dieses Jahr sei die Natur rund drei Wochen früher dran. Die Störche haben sich schon vor einer Woche gepaart, die Eianlage sei da, ist Miller überzeugt. Deshalb seien die Störche nun schon im Nestbau-Stress. Das Ei müsse raus.

Was die Störchin macht, falls das Nest wieder abgeräumt werden sollte, könne man nicht sagen. Isolde Miller habe deswegen bereits die Untere Naturschutzbehörde kontaktiert.

Die Bahn hat noch nichts unternommen

Bisher, Stand Donnerstag, habe die Bahn bei der Regierung von Schwaben deswegen noch nichts veranlasst, wie Pressesprecher Wolfgang Miller auf Nachfrage der Lindauer Zeitung mitteilt. Die Bahn habe weder Absichten für neue „Vergrämungsmaßnahmen“ mitgeteilt, noch eine entsprechende Zustimmung dafür eingeholt.

Die brauche sie aber, um während der Brutzeit (ab dem 1. März) das Nest zu räumen. Außerdem sei dafür eine „enge naturschutzfachliche Begleitung“ notwendig, erklärt Wolfgang Miller. „Der Schutz der Tiere und ihrer Reproduktion haben dabei Priorität.“

Vergangenes Frühjahr hatte das Storchenpaar bereits zwei junge Störche auf einem Strommasten aufgezogen. Nachdem die Störche ausgeflogen waren, hatte die Bahn im Herbst das Nest geräumt und den Zugang mit einer Drahtkugel versperrt. Die Bahn wurde dazu verpflichtet, bis spätestens Ende Februar einen Ersatzbau aufzustellen.

Niemand will gebratenen Storch Isolde Miller

Da der lange auf sich warten ließ, wichen die Störche Anfang dieses Jahres auf einen benachbarten Strommasten aus. Dort hatten sie erst kürzlich beim Nestbau einen Kurzschluss ausgelöst.

„Niemand will gebratenen Storch“, sagt auch Miller. Dass ein Strommast ein gefährlicher Standort ist, bestreite niemand. Doch die Bahn habe in diesem Zusammenhang alles falsch gemacht, was man falsch machen könne.

Sie hätte ein halbes Jahr Zeit gehabt, den Ersatzbau aufzustellen, habe aber erst reagiert, als die Störche schon wieder ein neues Nest gebaut haben. Und sie hätten eine höhere Nisthilfe an einem besseren Platz aufstellen sollen, kritisiert Isolde Miller.

Wie baue ich eine Nisthilfe gegoogelt?

Vielleicht wäre es auch eine Chance gewesen, das alte Nest auf den neuen Masten zu platzieren, sagt Miller. Aber die beauftragte Firma habe dieses „feinsäuberlich weggeräumt“.

Warum da nicht mehr Fachwissen von Menschen einfließen konnte, die die Verhältnisse vor Ort kennen, erschließe sich ihr nicht, ärgert sich Miller. Es komme ihr vor, als habe man im Internet geforscht, wie man eine Nesthilfe baue.

Störche mit „individuellen Präferenzen“

Dem widerspricht der Pressesprecher der Regierung von Schwaben. Der neue Standort und die Ausgestaltung des Ersatzmastes seien sowohl mit dem Weißstorch-Betreuernetzwerk als auch den Naturschutzbehörden abgestimmt worden. „Der Mast entspricht in Höhe und Entfernung zum alten Neststandort den fachlich anerkannten Standards und hat sich bereits vielerorts bewährt.“

Die Erfolgsquote bei der Umsiedlung von Storchennestern sei in Schwaben „sehr hoch“. Es könne aber in Einzelfällen „aufgrund nicht vorhersehbarer individueller Präferenzen der Störche“ zu Abweichungen kommen. Wolfgang Miller versichert jedoch, dass alle Beteiligten bemüht seien, dem Storch vor Ort einen bestmöglichen Brutraum zu schaffen.