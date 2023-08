Die Module stehen bereits seit einiger Zeit und bilden ein neuartiges Ensemble in der Rathausstraße. Ab dem neuen Kindergartenjahr werden dort 24 Krippenkinder für eine Übergangszeit von etwa zwei Jahren ihre neue Betreuungsheimat finden.

Nachdem in den vergangenen Tagen auch die Wiese des Gartens frisch angesät wurde, die Küche und die Toiletten installiert sind und nun auch viele fleißige Helfer die Möbel und Spielsachen von der alten in die neue Krippe umgezogen haben, steht dem baldigen Start nichts mehr im Weg.

„Ich seh es grad zum ersten Mal. Ist echt cool“, sagt eine Mutter begeistert. Sie hat einen großen Umzugskarton aus ihrem Auto gehievt und in die neue Kita geschleppt. Sie ist eine von vielen freiwilligen Helfer, die sich an diesem Freitagvormittag Zeit genommen haben, um beim Umzug zu helfen.

Bürgermeister und Eltern packen mit an

Auch Bürgermeister Felix Eisenbach packt mit an. Er schleppt Kinderbettchen, Wickeltische und sonstiges Mobiliar von einem Ort zum anderen. Mit dabei sind auch das komplette Kindergartenteam, die Bauhofmitarbeiter, einige Väter und Mütter. Sie alle packen fleißig mit an.

Am Start ist auch Noemi. Während ihre Mutter einen Umzugskarton nach dem anderen aus ihrem VW–Bus hebt und in die neue Krippe trägt, zerrt die Zehnjährige an einer kleinen Kindermatratze.

„Viel ist es nicht mehr, wir bringen den letzten Rest“, erklärt Julia Zeh und meint damit Spielzeig, Geschirr und Kleinzeug. Ihre jüngste Tochter, die in die rote Gruppe geht, ist derweil mit ihrem Vater im Homeoffice, sagt sie lachend. „Damit ich beim Umzug helfen kann.“

Bodolz braucht mehr Krippenplätze

Der Umzug ist notwendig geworden, nachdem Anfang des Jahres klar war, dass es in der vorhandenen Krippengruppe im gemeindlichen Kindergarten eng werden könnte. Die Anmeldungen und die Geburtenzahlen machten es schließlich notwendig, dass Bodolz neue Krippenplätze schafft. Und zwar innerhalb kürzester Zeit.

Im Gespräch war ursprünglich das Haus Elisabeth. Hier waren Räume im Erdgeschoss durch den Umzug der Gemeindebücherei frei geworden. Allerdings hatte dann ein Fachplaner diese als ungeeignet für eine Krippe erklärt. Abgesehen davon braucht die Gemeinde in den nächsten Jahren ohnehin mehr Platz für ihre Kinder.

Denn schon jetzt gibt es bei der Mittagsbetreuung mehr Bedarf als Angebot. Auch platzt der Kindergarten aus allen Nähten und 2025 kommt zu dem bereits bestehenden Anspruch nach einem Betreuungsplatz für Krippen– und Kindergartenkinder auch das verpflichtende Angebot auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder hinzu.

Kinderbetreuungszentrum für Bodolz?

Angedacht, wenngleich noch nicht beschlossen, ist ein großes Kinderbetreuungszentrum. Zumindest hatte im Juni ein Ulmer Büro ein entsprechendes Konzept für das Areal um das Haus Elisabeth in der Bodolzer Ortsmitte vorgestellt.

Diese Fläche umfasst die Grundschule, den Kindergarten und eben das Haus Elisabeth, das die Gemeinde abreißen will, um Platz zu schaffen. Danach könnte hier eine Kindertagesstätte für insgesamt sechs Gruppen gebaut werden. Im benachbarten Kindergarten sollen die Mensa, die Hausaufgabenbetreuung und Freizeiträume entstehen. Kostenpunkt: Zwischen sieben und acht Millionen Euro.

Bis 2026 alles fertig wäre und der Betrieb beginnen könnte, musste wegen der hohen Nachfrage an Betreuungsplätzen für Krippen– und Kindergartenkinder allerdings schnell eine Zwischenlösung her. Deshalb entschloss sich der Bodolzer Gemeinderat für eine Krippe in „Modulbauweise“.

Man sieht von innen gar nicht, dass das Module sind. Iris Enderle

Die als Container vorgefertigten Räume wurden im Juli auf die gemeindeeigene Wiese in der Rathausstraße 14 aufgestellt. Die Gemeinde hat sie vorerst für zwei Jahre gemietet. Die Kosten für den Auf– und Abbau sowie für die zwei–Jahres Miete belaufen sich dabei auf insgesamt rund 240.000 Euro .

Module wirken wie richtige Räume

„Man sieht von innen gar nicht, dass das Module sind“, findet Iris Enderle, die für diesen Umzugstag ihren Schreibtisch im Rathaus verlassen hat, um ebenfalls tatkräftig mitzuhelfen. Und tatsächlich: Der Flur ist mit einem hellgrünen Bodenbelag belegt. Die großen Fenster in den Gruppenräumen versprechen jede Menge Helligkeit. An diesem heißen Sommertag schützen die heruntergelassenen Rollläden vor einfallender Hitze.

Ganz abgesehen davon, dass die weitläufigen Räume mit Klima–Splitgeräten ausgestattet sind, die wahlweise kühlen oder heizen, wie Bürgermeister Felix Eisenbach erklärt. Wenn es kälter wird sorgen Elektroheizungen für warme Räume und gut gedämmte Wände tun das Ihre für ein angenehmes Raumklima. Zudem sind die Räume mit Akkustikdecken ausgestattet und mit einer Brandmeldeanlage.

Den Kindern gefällt die „neue Kita“

Am 28. August werden die Jungs des Jugendprojekts „Gewußt wie“ zusammen mit dem Arbeitserzieher Helmut Schock–Hackspacher draußen den schützenden Zaun aufbauen und drinnen helfen die Möbel aufzustellen.

Ein Trupp männlicher Helfer wuchtet gerade kleine Kinderstockbett–Gestelle von der Ladefläche eines Lieferwagens auf einen Umzugsroller. Zusammen schieben sie sie in die Schlafräume. „Müssen die nicht geputzt werden?“, fragt umsichtig einer der Helfer. „Die sind geputzt. Sara hat alle desinfiziert“, kommt als Antwort zurück.

Noemi ist mittlerweile mit einem Teppich beschäftigt. „Ja, mir gefällt die Kita. Sie ist schön hell und sie ist was Besonderes, weil sie aus Containern ist“, sagt sie, während der Bürgermeister „Butterbrezeln für alle“ in Auftrag gibt. So ein Umzug macht schließlich hungrig.