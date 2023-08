Roland Grübel verpasst die Titelverteidigung um 40 Sekunden

Nach zweijähriger Corona–Pause sind bei den World Masters Championships (WMCC) im Straßenrennen und beim Einzelzeitfahren nach verhaltenem Auftakt 2022 in diesem Jahr erstmals wieder Teilnehmerzahlen der Vor–Corona–Zeit erreicht worden. In St. Johann in Tirol begrüßte der Veranstalter knapp 1200 Teilnehmer aus über 60 Nationen. Die Herren kämpften in zwölf, die Damen in acht Altersklassen (AK) um den Sieg. Roland Grübel von der CooperStandard Sportgemeinschaft (CSG) Lindau holte sich in Österreich im Bergsprint um den Weltpokal Rang zwei in der AK 70.

Der Bergsprint führte über 2,6 Kilometer auf der Nordwestseite des Kitzbüheler Horns. Die bis zu 18 Prozent steile Bergstrecke überwindet dabei 320 Höhenmeter. Mit einem ordentlichen Start hielt der CSG–Fahrer Grübel seinen stärksten Konkurrenten etwa 500 Meter in Schach, musste dann jedoch den für ein semiprofessionelles Team fahrenden mehrfachen österreichischen Seniorenmeister (Johann Taucher) ziehen lassen. Letztendlich fehlten dem Bodolzer nach einer Fahrzeit von 14:08 Minuten dann doch 40 Sekunden auf den zwei Jahre jüngeren Gegner. Somit gab es Rang zwei für Grübel in der AK 70, in der 15 Fahrer aus neun Nationen am Start waren. Er verpasste somit die Wiederholung seines Vorjahrestriumphes als er Vladimir Fiser aus Tschechien hinter sich ließ.

Ordentliche Ergebnisse in den weiteren Wettbewerben

Beim ersten Hauptwettbewerb, dem Straßenrennen über 37 Kilometer traten in der AK 70 nicht weniger als 54 Radrennfahrer an. „Nach etwa 15 Kilometern in der zweiten Ausreißergruppe kam ich mit dem Hauptfeld als 14. zeitgleich mit dem Fünftplatzierten in 59:51 Minuten ins Ziel, obwohl ich auf der heuer engeren, außerhalb St. Johann liegenden Zielgeraden eingeklemmt war“, berichtete Grübel.

Beim zweiten WMCC–Wettbewerb, dem Einzelzeitfahren, gelang dem 72–jährigen CSG–Fahrer trotz unterlegenem Zeitfahrrad ein ordentlicher zwölfter Rang unter 33 Startern. Für den 20 Kilometer langen Kurs mit 60 Höhenmetern benötigte der Bodolzer 30:57 Minuten, was einem Schnitt von 39 km/h entspricht.