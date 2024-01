Ein Verletzter, Sachschaden in Höhe von 5000 Euro und Ermittlungen gegen beide Unfallbeteiligte: Das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls am frühen Samstagnachmittag in Bodolz. Eine 34-jährige Autofahrerin hatte einen 45-jährigen Pedelec-Fahrer übersehen, der einen Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren hatte. Beim Aufprall stürzte der Mann und verletzte sich an der Schulter.

Der 45-Jährige konnte vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Beim Mann stellten die Beamten bei einem Alkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille fest, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den 45-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Autofahrerin hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall zu erwarten.