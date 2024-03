Mit der Fahrschule aufs Eis

Eislaufen ist in der Region fast schon eine Selbstverständlichkeit. Immerhin gibt es eine Kunsteisbahn und in manchen Wintern friert sogar der Kleine See zu. Kein Wunder also, dass die Grundschulen in Lindau und in den Gemeinden mit ihren Kindern im Winter zum Eislaufen in die Eissportarena gehen. Was aber allein nur die Grundschule Bodolz hat, ist eine Helga Glemser. Seit beinahe 30 Jahren nimmt die passionierte Eisläuferin die Bodolzer Grundschüler unter ihre Fittiche und zeigt ihnen, wie es geht.

Noch dreht Helga Glemser einsam ihre Runden auf der verwaisten Eislaufbahn. Elegant gleitet sie dahin, macht einen Ausfallschritt, dann eine halbe Drehung, um schließlich rückwärts ihre Bahnen zu ziehen. „Ich komme gern immer ein bisschen früher, um mich warm zu laufen“, erklärt sie. Es ist kurz nach acht an einem Dienstagmorgen. Nur noch wenige Minuten wird es dauern, bis der Bus rund 70 Grundschulkinder aus Bodolz ins Eichwald gebracht hat, damit sie die Lindauer Eissportarena mit quirligen Leben füllen.

Auf der Eisfläche erwartet sie eine Bank. Als niederschwelliges Angebot sozusagen, und Treffpunkt. „Ich will niemandem was aufdrängen. Wer mitmachen will, setzt sich da hin“, erklärt Helga Glemser den einfachen Trick, der sich alsbald bewähren wird.

Kaum gesagt, stürmen die ersten Kinder in die Arena. Eingepackt in warme Schneehosen und Anoraks schleppen sie ihre schweren Taschen in die Umkleidekabinen. Ein paar Mütter und Väter sind auch dabei. Ebenso einige Lehrerinnen. „Das wichtigste ist, dass sie die Schlittschuhe gut anhaben. Die müssen sitzen und dürfen nicht wehtun“, erklärt Helga Glemser und macht sich daran einer Gruppe Buben beim Anziehen zu helfen. Schlittschuhe mit Schnallen sind nicht weniger aufwändig als die, die geschnürt werden müssen. Deshalb dauert es auch eine gute Weile, bis die ersten Kinder aus der Kabine staksen. Eine Lehrerin steht schon bereit und hilft ihnen die eine Stufe von der Halle hinunter auf das Eis zu überwinden. Die Profis legen sofort los und gleiten flott zum hinteren Teil der Eissportarena, wo ein Eishockeytrainer sie in der Hoffnung auf das ein oder andere Nachwuchstalent erwartet. Die, die sich noch etwas unsicher auf den schmalen Kufen fühlen, hangeln sich an der Bande entlang zur Bank und warten darauf, von Helga Glemser unter die Fittiche genommen zu werden. Noch ein paar Schnallen schließen und Schnürsenkel fester zubinden, dann geht es auch für diese Anfänger ab aufs Eis. Erst noch ein paar Übungen mit Festhalten an der Bande, dann ohne festhalten einmal bis zum kurzen Ende der Bahn und wieder zurück. Dann die gleiche Strecke nochmal mit erhobenen Armen und im Trampelschritt. Immer wieder fallen Kinder auf das Eis. Doch auch Fallen will gelernt sein. Deshalb zeigt Helga Glemser, wie das geht.

Seit 1996 begleitet Helga Glemser die Bodolzer Schulkinder Jahr für Jahr aufs Eis. Angefangen hatte ihr Engagement als ihre eigene Tochter die Bodolzer Grundschule besuchte und sie sie als Mutter auf die Eisbahn begleitete. Ungefähr zur gleichen Zeit gründete sie zusammen mit anderen Engagierten den Lindauer Eiskunstlaufvereins. Hier war sie nicht nur mehrere Jahre lang zweite Vorsitzende, sondern betreute zudem als Übungsleiterin Anfängergruppen. Ihre eigene Eislaufliebe hat die Wahlbodolzerin in ihrer Kindheit entdeckt. Geboren und aufgewachsen zusammen mit fünf Geschwistern auf einem Bauernhof in einem Dorf bei Laupheim, hat sie sich mit einem ihrer Brüder die Schlittschuhkufen geteilt. Gefahren wurde damit auf der Dorfstraße. Und zwar auf plattgefahrenem Schnee, den die Kinder mittels Wasser zur Eisbahn präparierten. Gepackt von der Eislaufleidenschaft ließ Helga Glemser fortan keine Schlittschuhbahn mehr aus. „Ich finde den Bewegungsablauf sehr schön“, sagt sie und erklärt, dass sie sich alles, was sie kann, von anderen abgeguckt habe. Learning by doing. Und sobald ihre Tochter stehen konnte, nahm sie sie mit aufs Eis. Erst mit „Rutscherlen“, dann mit Schlittschuhen. Und anscheinend sind Leidenschaften übertragbar. Zumindest betrieb die Tochter diese elegante Sportart sogar als Leistungssport.

Auch weil die Bodolzer Grundschule keine eigene Turnhalle hat, gibt es neben dem eigentlichen Schulsport in anderen Hallen auch andere sportliche Angebote wie Schwimmen oder eben Eislaufen. Sechs Mal pro Saison besucht jede Klasse die Eissportarena, immer drei Klassen auf einmal. Damit auch Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien dabei sein können, hat sich Helga Glemser in ihrer Funktion als Gemeinderätin vor einigen Jahren dafür eingesetzt, dass die Gemeinde einen Schwung Schlittschuhe anschafft, die dann von der Schule gegen eine geringe Gebühr für die gesamte Saison ausgeliehen werden. Für ihr andauerndes soziales Engagement in Bodolz, das sich nicht allein auf das Eislauftraining der Schulkinder beschränkt, hat Helga Glemser 2018 den Bodolzer Bürgerpreis verliehen bekommen.

Seit dem ersten Schuleislauf bis heute ist längst schon ein Automatismus entstanden. „Ich kriege jeden Herbst ein Fax von der Schule mit den Eislaufterminen. Da schreibe ich drauf ,ja, ich bin dabei’ und faxe es zurück“, erzählt Helga Glemser schmunzelnd. Was sie freilich nicht drauf schreibt, ist, welche große Freude es ihr bereitet dabei zu sein. Das ganze Jahr über hält sich die sportliche Frau, die im Winter Snowboard fährt und im Sommer surft, mit Pfänderläufen fit. „Von nichts kommt nichts und dann bin ich einfach da.“

So wie jetzt. Sarahs Schnallen haben sich geöffnet und dem Mädchen fehlt der nötige Halt in den Schuhen. Die vielen Slalomkurven durch den Parcours lassen sich so nur mühsam nehmen. Helga Glemser führt die Drittklässlerin vom Eis auf die Bank und stellt die Schuhe fest. Ein paar Mädchen gesellen sich zum Auszuruhen dazu. „Ja, Schlittschuhfahren macht Spaß“, sagen sie und Livia gefällt besonders gut, „dass es hier eine Fahrschule gibt“. Wäre Helga Glemser nicht schon wieder bei den anderen Kindern auf dem Eis, würde sie jetzt lachen. Schließlich ist für sie die Hauptsache, dass am Ende der Eislaufsaison alle sicher auf den Kufen stehen: „Wenn am Anfang nichts geht und sie stapfen nachher vom Eis, dann ist es gut.“