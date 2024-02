Weit weg vom Wasser grasen bereits seit Wochen viele Schwäne auf einer Wiese zwischen Enzisweiler und Wasserburg. Bei tieferen Temperaturen kommt das zwar hin und wieder vor. Allerdings nicht in dieser Häufigkeit wie in diesem Winter aktuell. Das hängt wohl mit den niederschlagsreichen vergangenen Monaten zusammen.

Schon seit Wochen reiben sich Autofahrer zwischen Enzisweiler und Wasserburg verwundert die Augen: Auf den Feldern gegenüber des Bichlwirts, direkt an der Friedrichshafener Straße, watscheln Schwäne über die Wiesen und fressen sich die Bäuche voll; sogar schlafen legen sich die riesigen Wasservögel.

Ein außergewöhnliches Jahr

Dazwischen tummeln sich immer wieder Störche und Reiher. Über die Wintermonate sei das zwar immer wieder einmal zu beobachten, aber so gehäuft, ist das eine absolute Seltenheit, sagt Isolde Miller aus Wasserburg. „Dieses Jahr ist wirklich außergewöhnlich“, weiß die Gebietsbetreuerin beim Bund Naturschutz. Doch woran liegt das?

Der Ursprung dafür hängt mit den vergangenen Monaten zusammen. „Der Winter war zu nass“, sagt Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd. „Für die Wälder war das zwar ein Traum.“ Denn durch den vielen Niederschlag sei auch bis in die unteren Wurzelschichten genug Wasser vorgedrungen.

Ein Paradies für Schwäne ist diese Wiese auf Höhe der Fuggersiedlung. Derzeit versammeln sich hier viele Tiere, um gemeinsam zu grasen. (Foto: Christian Flemming )

Bodensee ist im Schnitt wasserreicher

Während der Niederschlag für die Bäume hilfreich war, bedeutete das gleichzeitig, dass der Bodensee höhere Pegelstände im Durchschnitt aufweist. „Zurzeit (Stand 14. Februar, d. Red.) sind wir 57 Zentimeter über dem Mittel in Bregenz“, sagt Karl Schindele, der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten. Das seien nur 35 Zentimeter unter dem historischen Höchststand für Mitte Februar.

Bereits im Herbst begannen die ausgiebigen Regenfällen. „Das tiefdruckbestimmende Wetter besteht seit Oktober“, sagt Roth. Der November war dabei sogar für die Geschichtsbücher. Denn so viel Regen gab es in den vergangenen 100 Jahren nicht wie im Jahrhundertnovember 2023. „Dabei reicht unsere Statistik bis ins Jahr 1906 zurück“, sagt Roth. Und auch der Dezember würde weit vorne liegen, was den Niederschlag betreffe.

Schwäne auch woanders zu finden

Die vielen Niederschläge in den vergangenen Monaten sowie die höheren Pegelstände haben teilweise zur Folge, dass „wandernde Wasservogelarten“, wie eben Schwäne, nun vermehrt auf Wiesen zu finden sind. Das betrifft nicht nur die Grasfläche zwischen Enzisweiler und Wasserburg, sondern beispielsweise auch in Reutin und am Bichelweiher.

„Meine Vermutung ist, dass durch den höheren Wasserstand des Bodensees die Schwäne keine Wasserpflanzen mehr holen können“, sagt Isolde Miller. Selbst ihhre langen Hälse reichen nicht aus, die Wasserpflanzen zu angeln. Die Schwäne kämen nicht mehr so leicht an Nahrung und hätten sich deshalb umorientiert. Die Wiesen bieten mit dem Gras also eine Alternative.

Seit Wochen grasen Schwäne auf einer Wiese zwischen Enzisweiler und Wasserburg. (Foto: Timo Schoch )

Tiere sind an Menschen und Autos gewöhnt

Dabei lassen sich die Schwäne auch von den vorbeifahrenden Autos und den Menschen, die teilweise anhalten und schauen, nicht beeindrucken oder verjagen. Die Tiere seien an die Umgebung gewöhnt, sagt Miller. „Dadurch haben sie mit Menschen und Autos kein Problem.“

Dass sich auf den Wiesen auch Störche und Reiher zwischen die Schwäne mischen, sei ebenfalls leicht erklärbar: In den durchnässten Wiesen und bei den milden Temperaturen würden diese Tiere leichte Beute machen und so neben zahlreichen Mäusen auch Amphibien jagen und finden, sagt Miller.

Deshalb werden die Autofahrer, die zwischen Enzisweiler und Wasserburg verkehren, auch in nächster Zeit weiter außergewöhnlich viele Schwäne, Störche und Reiher auf der Wiese beobachten können.