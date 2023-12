Hektik, rauer Umgangston und unglaublicher Zeitdruck. Wer diverse Kochsendungen schaut, weiß genau, wie es in der Gastronomie zugehen kann. Trotzdem entscheidet sich Johannes Benz für die Laufbahn als Koch und wird dafür sogar mit einem Preis belohnt.

Das Villino in Bodolz ist bekannt. Besonders der Michelin-Stern lockt viele Gäste in das Edelrestaurant. Dort arbeitet der 25-jährige Johannes Benz. Seine Ausbildung hat er hinter sich und ist jetzt Mitglied im Team von Küchenchef Toni Neumann.

Das Klima in der Küche sei aber nicht so wie im Fernsehen. „Da ist Toni anders. Bei ihm hat meine Meinung schon im ersten Lehrjahr gezählt“, sagt Benz. Schnell habe er viel Verantwortung bekommen und sich so weiterentwickelt.

Klima wichtig für Küchenchef

Die Verantwortung spiegelt sich in der täglichen Arbeit wieder. In der Küche des Villino hantiert er mit Lebensmitteln, die viele nicht einmal kennen. Selbst hergestellter Kaviar aus Forellen, Thunfischbauch und vieles mehr gehört zu seinem Repertoire.

„Es hat keinen Sinn, wenn du nicht gerne hier bist“, erklärt Neumann seine Führungsstrategie. Er sah schon früh die Begeisterung seines Lehrlings. „Er hatte von Anfang an Bock“, sagt er. Auf sein Studium hingegen hatte Benz weniger „Bock“. In Karlsruhe versuchte er sich an Chemieingenieurwesen.

Studium zu theoretisch

„Ich wollte aber etwas Praktisches machen“, sagt Benz. Mittlerweile sehe er am Abend genau, was er gearbeitet hat. Das fehlte ihm im sehr theoretischen Studium. Auf das Villino kam er durch seine Mutter, die in Langenargen wohnt. Nach einem Besuch im Villino sei sie so begeistert gewesen, dass sie ihren Sohn direkt kontaktierte.

Seine sympathische Art sei schon beim Vorstellungsgespräch aufgefallen, sagt Gastgeberin Alisa Fischer. Den Fachkräftemangel würde das Villino zwar auch spüren, hätte aber in der Küche keine Probleme die freien Ausbildungsstellen zu besetzen. Benz habe sich gegen drei weitere Bewerber durchgesetzt.

Normaler Arbeitstag

Kochen habe Benz schon immer Spaß gemacht, sagt er. Die Arbeitszeiten schreckten ihn dabei nicht ab. Wochenende ist für ihn von Sonntag bis Montag. Unter der Woche sei seine reguläre Schicht von mittags um zwölf bis „Ende“ - manchmal vor zehn, selten danach.

Vereinssport ist mit den Arbeitszeiten natürlich nicht möglich. Johannes Benz

Sein Arbeitstag beginne mit einem Kaffee und einer Besprechung des Tages. Das Team verschaffe sich dann einen Überblick über die Gäste und ihre speziellen Wünsche. Bis zum Mitarbeiteressen um fünf sei dann alles weitgehend vorbereitet. Um sechs ginge es dann los. Je nach Saison und Wetter könne es dann schon auch stressig und lang werden, sagt Benz.

Auslandspläne verworfen

Deswegen seien seine Hobbys seit der Ausbildung etwas weniger geworden. „Vereinssport ist mit den Arbeitszeiten natürlich nicht möglich“, sagt Benz, der früher American Football gespielt hat. Sein soziales Umfeld sei auch von der Gastronomie geprägt. Für Benz war das aber nie ein Problem.

Nach seiner Ausbildung wollte er eigentlich ins Ausland. Seit einem Jahr habe er aber eine Freundin. Die arbeitet, wie könnte es anders sein, auch in der Gastronomie. „Das hat sich alles ein bisschen verschoben“, sagt Benz.