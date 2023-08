Seit mehr als 30 Jahren spielt der Bodolzer Bürgermeister Felix Eisenbach Fußball. Nun läuft er nicht nur in der Abwehr bei seinem Heimatverein, der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz auf, sondern auch für die Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister.

Die deutsche Nationalmannschaft der Herren — bei der WM in Katar im vergangenen Jahr in der Vorrunde ausgeschieden. Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen — ein tränenreiches Vorrundenaus vor zwei Wochen bei der WM in Australien und Neuseeland. Die U21–Nationalmannschaft der Herren: vorzeitig raus bei der EM in Rumänien und Georgien im diesjährigen Frühsommer.

Das ist schon eine tolle Sache, den Adler auf der Brust tragen zu dürfen. Felix Eisenbach

Der Druck könnte für Eisenbach und seine Kollegen also kaum größer sein, bei dem Totalschaden, den der deutsche Fußball zuletzt erlitten hat. „Nun liegen vielleicht die ganzen Hoffnungen auf uns Bürgermeistern“, scherzt er und lacht laut. Denn der Bodolzer Bürgermeister zählt seit Kurzem zum elitären Kreis der deutschen Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Und da das nächste große Turnier die Europameisterschaft im Mai ist, könnten die Kommunenchefs bei der Heim–EM in Leipzig die Ehre Fußballdeutschlands wieder etwas herstellen.

Erstes Trainingslager in Kassel und Baunatal

Für Eisenbach ist die Bürgermeister–EM ein großes Ziel — und auch eine Ehre, nun im Nationaldress aufzulaufen. „Das ist schon eine tolle Sache, den Adler auf der Brust tragen zu dürfen“, sagt er. Allerdings ist das Fußball spielen bei den Bürgermeistern nur ein Aspekt. Denn sie sind auch Botschafter und Vorbilder. Das merkte Eisenbach vor wenigen Tagen, als er im Trainingslager in Kassel und Baunatal teilnahm.

„Neben den Trainingseinheiten durften wir uns ins Goldene Buch der Stadt Baunatal eintragen und erhielten eine VW–Werksführung“, sagt der 37–Jährige. Und nicht zu vergessen sind dabei die neuen Kontakte, die Erweiterung des Netzwerks und der wertvolle Austausch unter Kollegen.

Denn die Bürgermeister der Nationalmannschaft eint das gemeinsame Hobby: Fußball. „Wir schwimmen also alle auf derselben Wellenlänge“, erzählt Eisenbach. Berührungsängste, Smalltalk — Fehlanzeige. Die Verbindung aus Berufung, also das Bürgermeisteramt, und die Leidenschaft, dem Fußball, schweißt von Anfang an zusammen.

Mit einem Brief beginnt das Abenteuer Nationalmannschaft

Für Eisenbach begann das Abenteuer Nationalmannschaft im vergangenen Jahr, als er nach seiner Wahl zum Bodolzer Bürgermeister einen Brief an den Teamchef der Nationalmannschaft schrieb. Nachdem der studierte Diplom–Betriebswirt (FH) noch seine Fußballvita den Verantwortlichen zukommen ließ, war in diesem Jahr der Weg für ein Sichtungstraining frei.

Und Eisenbach gibt zu, dass er schon mit einem kribbeligen Gefühl zum ersten Treffen nach Baunatal fuhr. „Ich dachte: Hoffentlich kann ich mithalten.“ Die Sorgen waren aber völlig unbegründet. Schnell merkte Eisenbach: „Ja, ich kann gut mithalten.“ Die Reise geht für ihn in dieser Auswahl deshalb weiter: Ende September folgt das erste Länderspiel für Eisenbach in Polen gegen die dortige Nationalmannschaft.

Über 30 Jahre spielt der Bodolzer Bürgermeister bereits Fußball — immer für seinen Heimatverein, der aktuell SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz oder einfach kurz SGM HENOBO heißt. Früher mal in der Offensive, hat Eisenbach nun in der Abwehr seine angestammte Position. Auch mit nun 37 Jahren ist er immer noch sehr ehrgeizig und hat Ziele. In der vergangenen A–Ligasaison kam die SGM HENOBO auf Platz vier. Das sollte in der nun anstehenden Saison auch wieder drin sein — mindestens. Los geht es an diesem Samstag mit dem Ligaauftakt beim SV Tannau.

Gegner frotzeln teilweise

Natürlich bleibt im Vereinsfußball den Gegnern nicht verborgen, dass ihr Gegenüber Bürgermeister ist. „Wenn ich dann mal ein Foul mache, kommt ab und zu schon der Spruch: ,Und der soll Bürgermeister sein?’“, sagt Eisenbach und lacht. Der sogenannte Trashtalk gehört im Fußball eben auch dazu. Und auch in der SGM HENOBO ist das Amt immer mal wieder kurz ein Thema — und wenn zur Begrüßung nur gefrotzelt wird: „Jetzt kommt der BGM.“

Aber früher war ich mehr heißspornig, glaube ich. Felix Eisenbach

In der Regel ist aber Eisenbachs Beruf Nebensache. Es zählt eben die alte Fußballweisheit: Entscheidend ist auf dem Platz. Wobei — die Vorbildrolle kann Eisenbach auch auf dem Spielfeld nicht ganz abschütteln. „Meine persönliche Wahrnehmung ist schon, dass ich durch das Amt etwas ruhiger geworden bin — dabei gehören Emotionen zum Fußball immer dazu. Aber früher war ich mehr heißspornig, glaube ich“, sagt Eisenbach.

Doch der Sport gibt Eisenbach viel — er sieht auch einige Parallelen für seine Tätigkeit als Bürgermeister. „Ich bin ein Teamplayer — sowohl im Fußball als auch in der Gemeinde. Als Team kann man schwierige Themen leichter lösen“, sagt er. Das heißt: gemeinsam den Gegner auf dem Platz stoppen, gemeinsam über wichtige und aktuelle Themen in der Gemeinde diskutieren. Das haben Fußballplatz und Rathaus gemeinsam.

So lange es geht, will Eisenbach deshalb noch Fußball spielen — auch so lange er Familie, Beruf und Hobby unter einen Hut bekommt. „Der Fußball ist ein wunderbarer Ausgleich für mich“, sagt er. Und natürlich soll dieser noch lange anhalten. Besonders, wenn nun in der Freizeit so wichtige Spiele anstehen, wie die EM im kommenden Jahr. Und da ruhen ja nun die Hoffnungen Fußballdeutschlands auf den Schultern der Bürgermeister.