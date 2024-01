Erstes Generationen-Café ist ein Erfolg

Das Generationen-Café ist mit gut 50 Besuchern erfolgreich gestartet. Der aus dem Seniorenprojekt heraus initiierte Treff im Haus der Generationen hat vergangenen Donnerstag zum ersten Mal stattgefunden. Es wird weitere Treffen geben.

„Das Generationen-Café läuft sehr gut an, jetzt machen wir weiter“, berichtete Bürgermeister Felix Eisenbach vom ersten Treffen bei Kaffee und Kuchen, das aus dem neuen Seniorenprojekt in Bodolz heraus entstanden ist und am Nachmittag vor der Gemeinderatssitzung stattgefunden hatte. Gut 50 Personen seien ins Haus der Generationen gekommen und hätten für ein volles Haus gesorgt.

„Es war eine tolle Geschichte. Alle haben sich sehr über das Angebot gefreut“, lautete sein Fazit. „Es läuft gut an, weil sich viele engagieren“, sagte Eisenbach und erklärte, dass sich eine sogenannte Lenkungsgruppe von 16 bis 20 engagierte Senioren gebildet habe, die aus den ihr herangetragenen Ideen, Veranstaltungen, Ausflüge und Aktionen entwickle. Darüber hinaus wird das Seniorenprojekt von der Sozialmanagerin der Gemeinde, Caroline Cerisier begleitet. Und auch die Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Helga Glemser, ist Ansprechpartnerin. Das nächste Generationen-Café findet am Donnerstag, 22. Februar, statt. Eingeladen sind ausdrücklich Menschen aller Altersgruppen.