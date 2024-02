Einheit statt Vielfalt in Sachen Straßenbeleuchtung

Wer aufmerksam durch Bodolz läuft, stellt fest, dass die Straßen von einem wahren Sammelsurium an Straßenlaternen beleuchtet werden. Dem will der Gemeinderat nun Schritt für Schritt, Lampe für Lampe, entgegensteuern und zwar mit zwei Laternenmodellen. Eine pilzförmige für das Dorf und die Ortsteile sowie eine längliche für Straßen, die an landwirtschaftlich genutzten Flächen vorbeiführen. Außerdem hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Laternen die ganze Nacht leuchten sollen.

„Wir haben viele verschiedene Lampen. Da hat man in der Vergangenheit zu wenig drauf geachtet, dass man immer die gleichen Lampen nimmt“, sagt Bürgermeister Felix Eisenbach. An der Gabelung hinter der Schule, dort wo links die Rathausstraße weiterführt und rechts die Straße Im Obstgarten abzweigt, wird am deutlichsten, was der Bürgermeister beschreibt. Allein in diesem kurzen Abschnitt stehen drei verschiedene Straßenlaternen. Zwei unterschiedliche Peitschenlampen beleuchten nachts die Rathausstraße und die Straße Im Obstgarten wird von Pilzlaternen beleuchtet. Ein solches Sammelsurium ist im gesamten Gemeindegebiet zu finden.

„Mich stört das“, sagt Bürgermeister Eisenbach und zeigt sich froh, dass sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf einen bestimmten Lampentyp geeinigt hat. Und zwar auf eine sogenannte Pilzlampe, die die modernere Variante von jener ist, die es im Gemeindegebiet in diversen Variationen bereits gibt. Diese „Bodolzer Lampe“ soll nun nach und nach jene Straßenlaternen ersetzten, die defekt sind oder noch auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden müssen.

Da sich auch Lindau für diesen Lampentyp entschieden hat, ist sich Eisenbach sicher, dass er über einen längeren Zeitraum zu haben ist. Denn um die angestrebte Einheitlichkeit zu erreichen, könnte es eventuell noch Jahre dauern. „Wir haben eine Umrüstungsquote von 70 Prozent und eine Einheitlichkeitsquote von wahrscheinlich 40 Prozent“, sagt Eisenbach der LZ und erklärt, dass allein im Zuge der Umrüstung auf die energiesparenden LED-Leuchtmittel in der Vergangenheit fünf verschiedene Lampentypen verbaut wurden. Deshalb habe der Gemeinderat auch darüber diskutiert, ob die bereits umgerüsteten Lampentypen, die ja allesamt neu seien, auch wieder umgerüstet werden müssten auf die neue „Bodolzer Lampe“.

„Das ist schwierig zu vertreten, eine noch nicht so alte Lampe wieder wegzunehmen und durch eine neue zu ersetzen“, erklärt Eisenbach das Dilemma. Allerdings schließt er nicht aus, dass es vielleicht für diese neuen alten Lampen andere Verwendungsmöglichkeiten geben könnte. Auf jeden Fall sind jedoch 40000 Euro im Haushalt für die Straßenbeleuchtung eingeplant. Angedacht sei, als nächstes die alte Straßenbeleuchtung an der Bettnauer Straße auf LED umzurüsten und dafür ein neues Modell zu nehmen.

Das allerdings muss der Gemeinderat noch aussuchen. Denn entlang der Obstplantagen sollen Lampen zum Einsatz kommen, deren Licht, aus Rücksicht auf die Insekten, nur nach unten, auf die Straße, strahlt. Die „Bodolzer Lampe“ sei dafür nicht geeignet, weil sie wegen ihres klaren Glaskörpers rundum leuchtet. Allerdings lässt sie sich abschatten, was für Standorte nahe Schlafzimmer, nicht unerheblich sein dürfte. Zudem lassen sich alle neuen Lampen dimmen.

Diese Funktion war wiederum dem Gemeinderat wichtig. Denn der hatte sich deutlich gegen eine Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet ausgesprochen. Statt die Laternen nachts zu bestimmten Uhrzeiten komplett auszuschalten, soll es in Bodolz nachts hell bleiben. Oder zumindest gedimmt. Aber eben nur da, wo es technisch möglich ist.