Bodolz

Diebstahl im Getränkemarkt

Bodolz / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag Geld aus der Kasse eines Getränkemarktes in Hochsträß gestohlen. Der Marktleiter war in einem Nebenraum und bemerkte den Täter, als er zurückkam, heißt es im Polizeibericht.