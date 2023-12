Lindau - Vor etwas mehr als einem Jahr kam der Dokumentationsfilm „Kilimandscharo - diesmal mit Krücken“ erstmals ins Kino. Für den Filmemacher Michael Scheyer aus Bodolz endete damit eine monatelange ernüchternde Zeit, bis der Film erstmals im Kino zu sehen war. Seit Oktober 2022 geht es aber Schritt für Schritt nach vorne. Inzwischen ist der Film auch im Streaming zu sehen. Über Rückschläge, Träume und Ziele hat der 43-Jährige in diesem Interview gesprochen.

Die Botschaft des Films ist, dass der Kilimandscharo nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf bestiegen wird. Bleiben wir bei diesem Bild: Hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie einmal mit dem Dokumentationsfilm so viel Erfolg haben können?

Erträumt, vielleicht. Realistisch gesehen, hätte ich nie in meinem Leben damit gerechnet, dass ich einmal mit meinem Dokumentarfilm in fremden Kinos stehe und fremden Menschen die Entstehung des Films erkläre. Das koste ich sehr aus.

Vor allem, weil der Anfang doch sehr holprig war.

Das stimmt. Die ersten Monate nach der Fertigstellung des Films waren sehr ernüchternd. Über die Vielzahl der Absagen der Filmverleiher, meist ohne Rückmeldung, war ich konsterniert. Nachdem ich aber mitbekommen habe, wie viele Dokumentarfilme jedes Jahr eingeschickt werden, hatte ich mich damit abgefunden - und hätte mich schon darüber gefreut, wenn der Film noch auf einem oder zwei Filmfestivals gelaufen wäre.

Aber es kam dann doch anders.

Der Startschuss waren die Filmtage Oberschwaben in Ravensburg am 14. Oktober 2022. Da war der Film bereits knapp zehn Monate fertiggestellt. Zur Premiere kamen fast 250 Menschen, weil Thomas (Lämmle, Protagonist, d. Red.) in Ravensburg bekannt ist und auch Freunde dabei waren. Aber normalerweise sind bei solchen Festivalvorführung zwischen zehn und 80 Zuschauer da.

Anschließend lief der Film in verschiedenen Kinos der Region. Wann wurde dann ein Filmverleih auf Sie aufmerksam?

Das müsste so im Februar, März dieses Jahres gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt hatten den Film knapp 2000 Zuschauer gesehen. Schmidbauer-Film hat das offensichtlich überzeugt, nachdem der Lindauer Kinobetreiber mir empfohlen hatte, mich dort zu melden und einen Gruß von ihm auszurichten. Seit dem 1. Juli wird der Film nun bundesweit angeboten. Das hätte ich niemals allein schaffen können.

Und nun ist der Film im Streaming zu sehen.

Seit dem 1. Dezember ist er bei Kino on Demand zu sehen. Der Streamingdienst ist auf Reisefilme spezialisiert. Die Anfrage kam aber überraschend für mich.

Warum?

Von der Fertigstellung bis zur Kinoausstrahlung - und auch danach - musste ich immer sehr viel kämpfen. Es ging dabei um jeden Schritt, um jeden Zuschauer, um jeden Kinobetreiber - jeden Einzelnen galt es zu überzeugen. Metaphorisch betrachtet, ist dieser Film zu promoten nicht unähnlich, den Kilimandscharo zu besteigen. Es hat mir aber gezeigt: Mit kleinen Schritten kommt man auch immer weiter. Kino on Demand war wieder ein kleiner Schritt - und das Spannende: Der Streamingdienst wollte von sich aus den Film haben. Das war völlig neu für mich.

Warum ist die Aufnahme im Streamingdienst jetzt ein weiterer Meilenstein?

Der Film ist nun für jeden überall verfügbar. In der Vergangenheit hatte ich viele Anfragen, wann der Film in der Stadt zu sehen sein wird. Das war bislang aber von den Kinos abhängig.

Dabei ist der Film ein Mutmacher.

Viele Menschen, die einen ähnlich schlimmen Unfall wie Thomas erlebten, motiviert so ein Film. Für solche Leute kann diese Erfolgsgeschichte viel bedeuten. So hatte ich kürzlich eine Anfrage aus einer Rehaklinik, von einem Menschen, dessen Freund querschnittsgelähmt ist. Ins Kino kann er momentan nicht. Das heißt: Im Streaming kann er den Film nun verfolgen und es hilft ihm, die Zuversicht nicht zu verlieren.

Im Nachhinein gesehen: War es schwerer, den Film zu promoten oder den Kilimandscharo zu besteigen?

Körperlich gesehen, war der Kilimandscharo anstrengender. Aber anstrengender, ausdauernder war das Promoten. Dies war mein erster Dokumentationsfilm. Ich musste deshalb immer neue Sachen dazulernen. Das beginnt schon bei vermeintlichen Kleinigkeiten, beispielsweise, wie man Abrechnungen macht, wie man richtige Festplatten herstellt, damit die Filmprojektoren arbeiten können. Dazu haben wir den Titel verändert, die Plakate, und, und, und. Das ganze Know-how musste ich mir selbst aneignen.

Was hat Sie in all der Zeit am meisten bewegt?

Es gibt zwei Dinge, die mich auf zwei unterschiedliche Ebenen bewegen. Zum einen ist das meine Geschichte. Da bewegt es mich immer noch, dass Menschen ins Kino gehen, um sich meinen Film anzuschauen. Es berührt mich immer wieder aufs Neue, wenn sie sagen, dass es ein toller, inspirierender Film ist. Die zweite Ebene ist die Geschichte mit Thomas, wie sich seine Spendenaktion Friends of Extrek-Afrika entwickelt und welche Fortschritte er persönlich macht. Inzwischen macht er sogar Skitouren. Seine Lebensgeschichte ist also nicht auf dem Gipfel des Kilimandscharo beendet. Auch bei ihm geht es immer weiter. Dazu trägt der Film bei.

Zur Person

Michael Scheyer (43) arbeitet hauptberuflich als Pressesprecher der Zeppelinuniversität in Friedrichshafen. Dazu ist er Filmemacher und Dozent. Scheyer studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften. Er drehte bereits mehrere Kurzfilme. „Kilimandscharo – diesmal mit Krücken“ war sein erster Dokumentationsfilm. Seit rund 1,5 Jahren arbeitet er an seinem nächsten Projekt, ein Porträt über eine junge Frau, die an einem Gendefekt erkrankt ist und im Rollstuhl sitzt. Dieser Dokumentationsfilm wird im ersten Quartal 2024 zu sehen sein. Scheyer ist verheiratet und wohnt in Bodolz.

Der Film

Der Bergsteiger Thomas Lämmle bezwang Achttausender wie den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff. Nach einem schweren Unfall mit dem Gleitschirm, den er nur knapp überlebte, landete er jedoch im Rollstuhl. Sein linkes Bein ist seither gelähmt. Weshalb seine Ärzte den Verdacht äußerten, dass er nie wieder würde laufen können. Mit diesem Schicksal abfinden konnte sich Lämmle allerdings nicht und fing noch im Krankenhaus an, hart zu trainieren. So lange, bis er wieder auf dem gesunden Bein stehen und mit Krücken laufen konnte. Da setzte er sich ein Ziel: Noch einmal den geliebten Kilimandscharo besteigen. „Und wenn das nur mit Krücken geht, dann ist das eben so“, kündigte er an. Die Geschichte über Thomas Lämmles 63. Besteigung des höchsten Bergs Afrikas hat der Dokumentarfilmer Michael Scheyer in Bild und Ton im Film „Kilimandscharo – diesmal mit Krücken“ festgehalten.