Kinderbetreuung, das eigene Erscheinungsbild und Senioren sind 2023 die großen Themen gewesen, die Bodolz durch das ganze Jahr hindurch beschäftigt haben. Doch darüber hinaus ist auch noch viel anderes passiert. Schließlich sind es immer die vielen kleinen Dinge, die, zusammengezählt, zum Großen werden.

Das Mammutthema in Bodolz ist die Kinderbetreuung. Dieses Thema hat die Gemeinde im zurückliegenden Jahr am meisten beschäftigt und es ist längst noch nicht abgeschlossen. Zwar ist eine neue Krippe in Modulbauweise mitten im Ort eingerichtet, aber sie ist doch nur eine Zwischenlösung, bevor die endgültige Lösung dann 2026 kommen wird.

Zwei Krippengruppen für insgesamt 24 Kleinkinder

Bereits im Januar hatte sich der Bodolzer Gemeinderat damit befasst und sich im Februar dann dazu entschieden, dass Bodolz eine weitere Einrichtung für insgesamt 24 Kleinkinder und damit zwei neue Krippengruppen braucht. Die Anmeldungen und die Geburtenzahlen machten es notwendig.

Weil die Betreuungsplätze schon im aktuellen Kindergartenjahr gebraucht wurden, entschied sich der Gemeinderat für eine nicht alltägliche Übergangslösung: Bereits vorgefertigte Räume in Form von Containern bilden auf der gemeindeeigenen Wiesenfläche in der Rathausstraße 14 die neue Kinderkrippe.

Vorübergehende Lösung kostet 450.000 Euro

Diese Räume in Modulbauweise hat die Gemeinde vorerst für drei Jahre gemietet. Bis dahin soll dann eine endgültige Lösung gefunden sein. Die Kosten für den Auf- und Abbau sowie für die Miete belaufen sich auf insgesamt 450 000 Euro.

Die anfänglich angedachte Lösung, nämlich eine neue Krippe im Haus Elisabeth einzurichten, war vom Tisch, nachdem Fachplaner untersucht hatten, ob die ehemaligen Räume der Gemeindebücherei geeignet wären.

Der Gemeinderat hatte diese Möglichkeit verworfen, weil die Renovierung der Räume zu teuer und bis September 2023 nicht realisierbar gewesen wäre. Seit dem neuen Kindergartenjahr hat Bodolz also vier Betreuungseinrichtungen.

Tag der offenen Tür im Dezember

Ende August fand der Auszug aus der alten Krippe in die neue statt, bevor dann am ersten September mit dem Beginn des neuen Krippenjahres auch die Kinder selbst in die neuen Räume zogen. Während die offizielle Einweihung im Oktober stattfand, gab es im Dezember einen Tag der offenen Tür.

Die Weichen für ein millionenschweres Kinderprojekt stellte der Bodolzer Gemeinderat im Juni. Zwar ist noch nichts endgültig beschlossen, aber theoretisch könnte es funktionieren, dass auf dem Areal Grundschule, Kindergarten und Haus Elisabeth bis 2026 ein großes und umfassendes Kinderbetreuungsangebot entsteht.

Bis zu 8,4 Millionen Euro teuer

Die grob geschätzten Kosten liegen zwischen 7,2 Millionen Euro und 8,4 Millionen Euro. Der Gemeinderat hatte das Ulmer Bauprojektmanagementbüro nps beauftragt, das Areal zu untersuchen. Denn nicht nur bei der Kleinkindbetreuung ist der Bedarf groß, auch bei Mittagsbetreuung.

Und der gemeindeeigene Kindergarten platzt ebenfalls aus allen Nähten. Ganz abgesehen davon, dass die Gemeinde ab 2025 verpflichtet ist, eine Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder anzubieten. Deshalb hatte sich die Gemeinde auf die Suche nach einer zukunftsträchtigen Lösung gemacht und mit dem Areal rund um das Haus Elisabeth, das dafür abgerissen werden soll, offenbar eine solche gefunden.

Zweigeschossige Kindertagesstätte

Denn hier sei, so die Voruntersuchungen des Ulmer Büros, Platz für eine zweigeschossige Kindertagesstätte, mit jeweils 500 Quadratmetern pro Geschoss, für insgesamt sechs Gruppen, aufgeteilt in jeweils drei Krippen- und drei Kindergartengruppen.

Angedacht ist, dass im benachbarten Kindergarten eine Mensa eingerichtet wird und dort die Hausaufgabenbetreuung und Freizeiträume entstehen. Bis 2026 soll alles fertig sein und der Betrieb beginnen.

Neue Willkommensschilder

Das zweite große Thema des zurückliegenden Jahres war für Bodolz seine Außenwirkung. Weil die Gemeinde ihr Erscheinungsbild modernisieren und zeitgemäßer auftreten will, hat der Gemeinderat damit begonnen an der sogenannten Corporate Identity von Bodolz zu arbeiten.

Das betrifft sowohl die Homepage, die Dorfnachrichten als auch die Willkommensschilder an den Ortseingängen. Dazu hatte der Gemeinderat ein Medien- und Webdesignbüro beauftragt. Erste Entwürfe wurden der Öffentlichkeit auf der Gemeinderatssitzung im Mai vorgestellt.

Weitere Schilder werden folgen

Nach diversen Änderungen steht nun seit kurzem der erste Prototyp des neuen Willkommensschildes, mit denen die Gemeinde Gäste wie Bürger „Willkommen in Bodolz“ heißt, am Ortseingang an der LI 16. Weitere sollen noch folgen.

Empfohlene Artikel Bodolz Blauer Apfel begrüßt die Gäste q Bodolz

Das Schild ist ein nach unten schmaler werdendes Trapez, auf dessen Blau ein großer Apfel grafisch dargestellt ist. Darüber legt sich ein Rechteck. Darauf heißt es „Willkommen in Bodolz“. Ein Teil des Hintergrunds ist ein blau gehaltenes Foto, der andere Teil ist ein von oben fotografierter goldgelber Apfel. Beides spiegelt die Bodolzer Farben blau und gelb wider. Das Bodolzer Wappen ziert die obere Ecke rechts.

Rathaus wird moderner und effizienter

Auch im Rathaus selbst geht es seit diesem Jahr moderner und effizienter zu. Seit Mai hat Bodolz im Erdgeschoss des Rathauses ein neues Bürgerbüro, in dem sich zwei Verwaltungsangestellte um die Belange der Bürger kümmern.

Einen neuen Pass beantragen, den Wohnsitz ummelden, Veranstaltungen anmelden, Dokumente beglaubigen lassen oder einen Fischereischein beantragen - im neuen Bürger-Büro der Bodolzer Verwaltung geht das und noch viel mehr seither wesentlich effizienter und bürgerfreundlicher als bisher. Denn im Bodolzer Rathaus, das nun acht, statt bisher sechs Mitarbeiter hat, wurde nicht nur umgebaut sondern auch umstrukturiert.

Programme für Senioren

Drittes großes Thema nach Kindern und Erscheinungsbild, sind die Senioren. Erst im Oktober hatte sich um Hildegard Reingruber und Magda Joachim eine Initiative gebildet, um das Projekt „Senioren in Bodolz“ zu starten. Bei einer Auftaktveranstaltung hatten sich über 30 Senioren mehr Austausch, Begegnung, Information und Vernetzung gewünscht.

Um dies zu ermöglichen soll es in Zukunft ein regelmäßiges offenes Begegnungsangebot in Bodolz geben, dessen Ausgestaltung von der Gemeinde unterstützt und begleitet werden wird. Nachdem sich bei einer weiteren Veranstaltung eine 16-köpfige Lenkungsgruppe aus engagierten Senioren gebildet hatte, wird am 25. Januar das erste „Generationen-Café“ stattfinden.

Webseite für Senioren

Die Gemeinde ihrerseits hat ein Versprechen bereits eingelöst und in den aktuellen Bodolzer Dorfnachrichten eine Seniorenseite mit einem ersten institutionell übergreifenden Überblick über bestehende Angebote und Ansprechpartner, gestaltet.

Doch über die drei großen Themen hinaus hat sich im vergangenen Jahr noch so einiges mehr in der gut 3000 Einwohner umfassenden Gemeinde getan. So hat Bodolz seit April eine kleine touristische Attraktion zu bieten.

BC-Bodolz feierte Jubiläum

Auf Initiative von Ortsheimatpfleger Andreas Durrer erzählt ein Mahlstein samt Infotafel in einem eigens hergerichteten Areal in der Bettnauer Senke die 450-jährige Geschichte der Bettnauer Mühle. Herausragend dürfte sicherlich auch das 50-jährige Bestehen des BC-Bodolz sein.

Der größte Verein der Gemeinde feierte im Mai dieses Jubiläum mit einem mehrtägigen Fest. Erwähnenswert sind auch die neuen Spielgeräte am Spielplatz in Enzisweiler sowie die Fertigstellung des Geh- und Radweges an der Mayerhalde.

Neben dem Osterbrunnen, dem Maibaumstellen, Kinderfest, Kleinkunstabend, Adventsstadelmarkt und Weihnachten vor dem Rathaus als schöne Erlebnisse im Jahreskreislauf, trübten aber auch nicht so schöne Ereignisse das Leben der Bodolzer. Sowohl der Sturm und Starkregen Ende August als auch die Warnsirenen der Bahn im Juli setzten den Bodolzern gehörig zu.