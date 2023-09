Der Bodolzer Gemeinderat hat nach 17 Jahren die Hundesteuer erhöht. Ab dem kommenden Jahr zahlen Hundehalter 20 Euro mehr als bisher. Vor der Entscheidung hatten sich bereits die Bodolzer Hundefreunde zu Wort gemeldet. Der Rat fällte dann eine Kompromissentscheidung.

Seit dem Jahr 2006 bezahlen Hundebesitzer pro Jahr 60 Euro Hundesteuer pro Hund und 500 Euro für einen Kampfhund. Nachdem diese Regelung schon 17 Jahre alt ist, wollte die Verwaltung die Steuer eigentlich drastisch zu erhöhen. Angedacht war für den ersten Hund 100 Euro zu verlangen, für den zweiten 125 Euro und für jeden weiteren 150 Euro. Wer einen Kampfhund hält, sollte 1000 Euro im Jahr bezahlen.

Dieses Vorhaben wiederum brachte die Bodolzer Hundefreunde aufs Tapet. Hildegard Reingruber, die die Bodolzer Hundefreunde vertrat, von denen zwölf Mitglieder im Sitzungssaal saßen, sagte im Rahmen der Bürgersprechgelegenheit: „Wir halten die Erhöhung für viel zu hoch.“

„Unser Fehler war, dass wir 17 Jahre lang nicht erhöht haben“

Zudem bat sie darum, Rücksicht auf sozial schwache Menschen zu nehmen. Viele Menschen hätten sich während der Corona-Pandemie einen Hund zugelegt. „Die Hundesteuererhöhung könnte jetzt manche treffen, die den Hund deshalb abgeben müssen. Das Ziel sollte sein, dies zu verhindern“, forderte sie.

Als Alternative zur Hundesteuererhöhung schlug Reingruber vor, dass Bodolz stattdessen eine Zweitwohnungssteuer einführen solle. Mit einer solchen könne die Gemeinde viel mehr Geld einnehmen als mit der Erhöhung der Hundesteuer. Am Ende wünschten sich die Hundefreunde einen Hundeplatz zum Trainieren und Spielen. „Wenn man schon die Hundesteuer zahlt.“

„Unser Fehler war, dass wir 17 Jahre lang nicht erhöht haben“, sagte Bruno Schmid (BB) und erinnerte daran, dass die Gemeinde in diesen 17 Jahren jedoch in ganz Bodolz Hundekot-Boxen aufgestellt habe, die es zu leeren und mit Tüten zu bestücken gelte. „Das ist ein Irrsinnsaufwand“, der viel Geld koste und durch die Hundesteuer nicht gedeckt sei.

Da auch er den Schritt von bisher 60 Euro auf die geplanten 100 Euro zu hoch fand, schloss er sich dem Vorschlag seiner Ratskollegen an, auf 80 Euro zu erhöhen. Zuvor hatten sich Gebhard Marte (BB), Nadja Krammer-Dinkelbach (CSU) und Andreas Durrer (UBB) für eine Erhöhung auf 80 Euro ausgesprochen. Einig waren sich die meisten Räte, dass gegen eine moderate Anpassung nichts einzuwenden sei.

Durch die Erhöhung „bestraft“

Nicht so René Geier (UBB). Geier, selbst Besitzer von zwei Hunden, fühlte sich durch die Erhöhung „bestraft“. Der Hund sei das einzige Haustier, das besteuert werde. „Warum macht man das?“ Auch Franz Joachim (UBB) stellte die Notwendigkeit der starken Erhöhung in Frage. „Es wird heute alles teurer. Wieso müssen wir als kleine Gemeinde Bodolz da aufspringen und 100 Euro verlangen?“, fragte er und erinnerte daran, dass auch viele Senioren Hunde hätten, die nicht „so viel Geld in der Tasche haben“. Jeder, der sich einen Hund anschaffe, überlege vorher, ob er sich das leisten könne. „Wir hauen jetzt hinterher was drauf und das finde ich sehr unfair“, sagte er und plädierte für eine Erhöhung auf 70 Euro.

Auch Helga Glemser (UBB) fand, dass der Zeitpunkt für eine Erhöhung unpassend sei. „Muss das jetzt sein? Das ist jetzt gerade völlig deplatziert.“

„Wir reden von einer Erhöhung von 20 Euro im Jahr“, macht Bruno Schmid bewusst und schlug vor, dass Menschen, die diese Erhöhung zu sehr treffe einen Antrag auf finanzielle Hilfe stellen könnten. „Wir haben Stiftungen, da finden wir eine Möglichkeit zu unterstützen. Dass jemand wegen dem seinen Hund abgeben muss, dann soll er auf die Gemeinde kommen.“

Letztendlich einigte sich der Rat mit zwei Gegenstimmen von Franz Joachim (UBB) und René Geier (UBB) auf einen Kompromiss. Demnach kostet ab kommendem Jahr ein Hund 80 Euro und jeder weitere jeweils 100 Euro. Für einen Kampfhund beträgt die Steuer 960 Euro im Jahr.