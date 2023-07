Blauer Apfel begrüßt die Gäste

Die Gemeinde Bodolz will ihr Erscheinungsbild aufhübschen. Und zwar in einem ersten Schritt mithilfe großer Schilder, mit denen die Gemeinde Gäste wie Bürger „Willkommen in Bodolz“ heißt. Dafür hatte der Gemeinderat ein Medien– und Webdesignbüro beauftragt. Einen Prototyp bekam der Bodolzer Gemeinderat vor seiner jüngsten Sitzung zu sehen.

Die Verwaltung hatte einen Aufsteller von 3,50 Metern Höhe vor dem Rathaus aufgestellt, um den Ratsmitgliedern die Ausmaße zu verdeutlichen. Die Grundform ist ein nach unten schmaler werdendes Trapez, auf dessen Blau ein großer Apfel grafisch dargestellt ist. Darüber legt sich ein Rechteck. Darauf heißt es in Schreibschrift „Willkommen in“ und in Blockbuchstaben „Bodolz“. Ein Teil des Hintergrunds ist ein blau gehaltenes Foto, der andere Teil ist ein von oben fotografierter goldgelber Apfel. Beides spiegelt die Bodolzer Farben blau und gelb wider. Das Bodolzer Wappen ziert die obere Ecke rechts.

Wenngleich die Gestaltung noch nicht ganz ausgereift ist, stimmte der Gemeinderat der grundsätzlichen Form und Größe zu. „Wir wollen einen Eyecatcher, der sagt, hier ist Bodolz“, erklärte Bürgermeister Felix Eisenbach Farbgebung und Größe des Willkommensschildes.

Als mögliche Standorte kommen die bisherigen Standorte in Frage. Also auf der LI 16 die Einfahrt nach Hochsträß, am Weiher sowie auf der LI 16 an der Ortseinfahrt nach Enzisweiler. Darüber hinaus schlugen die Ratsmitglieder ein Schild für Ebnet vor, eventuell auf dem gemeindeeigenen Grundstück vor der Kirche, für den Taubenberg, für Bruggach und den Bodolzer Teil des Hoyerbergs. Die Verwaltung ergänzte die Vorschläge der Ratsmitglieder mit Mittenbuch sowie den Kreuzungsbereich hinter dem Rathaus, vor der Unterführung. Zudem konnte sich der Bürgermeister auch ein kleineres Willkommensschild vor dem Rathaus, als zentraler Ort einer Gemeinde, vorstellen.

Noch im August will Bürgermeister Felix Eisenbach mit den Räten und dem Prototyp die vorgeschlagenen Standorte abfahren, um sich vor Ort ein Bild vom Gesamtbild zu machen. Die Entscheidung, wie viele Willkommensschilder wo genau aufgestellt werden sollen, fällt der Gemeinderat dann nach der Sommerpause.