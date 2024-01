Bahnhof Enzisweiler bekommt neue Bahnsteige

Nach Nonnenhorn bekommt jetzt auch Enzisweiler barrierefreie Bahnsteige. Mitte März gehen die Baumaßnahmen los, im September sind sie abgeschlossen. Während dieser Zeit wird es weniger Parkplätze geben.

Und wieder baut die Bahn über die ganze Saison hinweg. Diesmal wird es aber hoffentlich nervenschonender über die Bühne gehen, als im vergangenen Jahr, wo Warnsirenen an den Nerven der Menschen zerrten. Dies war zumindest die Hoffnung von Bürgermeister Felix Eisenbach, als er dem Gemeinderat die Pläne der Bahn vorstellte.

Demnach solle der bestehende Bahnsteig am Bahnhofsgebäude höher und damit barrierefreier gemacht werden. Der mittlere Bahnsteig werde komplett abgerissen. Dafür soll es einen neuen Bahnsteig geben, und zwar auf der Seite des Dorfstübles. Dieser Außenbahnsteig werde schmaler und kürzer sein, als der am Bahnhof. Allerdings sollen beide Bahnsteige mit jeweils einem Ticketautomaten ausgestattet werden. Wer vom einen zum anderen Gleis umsteigen will, der muss den Weg über den Bahnübergang nehmen. „Es wird ja nicht oft passieren, dass man auf Gleis 1 aussteigt, und auf Gleis 2 umsteigt. Weil, wenn ich aus Friedrichshafen komme will ich nicht gleich wieder nach Friedrichshafen zurück“, meinte Eisenbach.

Im Zeitplan sei vorgesehen, so berichtet der Bürgermeister, dass bei allen Maßnahmen immer ein Bahnsteig zugänglich sei. Nachtarbeiten seien geplant, jedoch nur die leisen. Die lauteren fänden tagsüber von Montag bis Donnerstag statt.

Für diese große Maßnahme müsse eine Baustellenfläche eingerichtet werden, wo Material und Werkzeuge lagern. Das passiere auf den Parkplatzflächen rechts und links des Bahnhofsgebäudes, ebenso wie auf den Schotterweg- und Grünflächen zwischen den Gleisen und dem Dorfstüble. Mit eingeschlossen sei hierbei auch jener Teil der Parkplatzflächen am Dorfstüble, wo die Wertstoffcontainer stehen.