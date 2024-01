Kurz vor 7 Uhr in Selmnau: Rund 100 Bauern aus Lindau und Umgebung machen sich von Selmnau bei Wasserburg aus auf den Weg nach Ravensburg.

Der Lindauer Obstbauer Andres Willhalm ruft seine Kolleginnen und Kollegen vor der Abfahrt dazu auf, ruhig zu bleiben. Auf Nachfrage von Schwaebische.de distanziert Willhalm sich explizit von rechtsextremen Gruppierungen. "Wir lassen uns da nicht instrumentalisieren und in diese Ecke treiben", sagt er. "Landwirtschaft ist bunt."

Von dem Protest erwarte er sich, "dass unsere Forderungen, die wir an die Bundesregierung haben, Gehör finden", so Willhalm. "Deswegen gehen wir heute auf die Straße."

Vergangene Woche war die Bundesregierung bereits bei einigen Kürzungen zurückgerudert und hatte den Bauern Zugeständnisse gemacht. "Es geht längst um mehr als die Dieselrückvergütung und die grünen Nummern", so Willhalm. Es gelte nun, die vielfältigen Probleme der Bauern nach oben zu tragen.

Über Kressbronn soll es in Richtung Tettnang und Ravensburg gehen. „Wir entscheiden dann kurzfristig, was wir dann tun“, so Willhalm, der damit rechnet, dass die Straßen dann schon dicht sind.

Auch in Tettnang sind heute Morgen bereits Traktoren durch die Stadt gerollt. Immer wieder fahren kleine Gruppen von Landwirten mit ihren Traktoren über die Kirchstraße in Richtung Ravensburg. Viele von ihnen haben Schilder an den Fahrzeugen montiert. Auf lautes Hupen haben die Fahrer verzichtet. Das war in anderen Städten - wie beispielweise Ellwangen - anders. Dort wurden die Bürger mit einem Hupkonzert geweckt.

Gegen 8 Uhr erreichen die ersten Lindauer Bauern Tettnang, die letzten sind noch am Kreisverkehr hinter Kressbronn. Manche Autos überholen halsbrecherisch, die meisten nehmen aber die kleine Parallelstraße.

Polizei Ravensburg gibt einen ersten Überblick über Verkehrsbehinderungen

Die Polizei Ravensburg liefert auf Facebook regelmäßig Updates zu den aktuellen Verkehrsbehinderungen durch die Bauernproteste in Oberschwaben. Es staut sich auf vielen Strecken. "Der Verkehr in Richtung Ravensburg läuft auf der B33 ab Dürnast bis zur Ravensburger Weststadt aktuell nur noch im Schneckentempo", berichtet unser Reporter Alexander Tutschner gegen 7.20 Uhr. Eine Kolonne aus etwa 20 Traktoren sei hier bereits unterwegs zu den Bauernprotesten. Eine kilometerlange Autoschlange zieht sich hinter den Schleppern her. Ravensburg auswärts läuft der Verkehr noch normal.

Aktuell sieht die Situation demnach so aus:

Rund 50 Traktoren starten von Oberteuringen aus

Rund 50 Traktoren und Lastwagen haben sich um 7.50 Uhr in Oberteuringen-Hefigkofen aufgemacht zur Bauern-Demo in Ravensburg. Während im Stall neben an noch die Kühe ihr langezogenes „Muuhhh“ herausposaunten, machten die Bauern ihrem Ärger Luft. „Ohne Preis kein Fleiß“ war auf einem Schild an einem Traktor zu lesen, „Schütze deutsche Lebensmittel“ auf einem anderen.

Auch die Oberteuringer Bauern machen mit. Sie starten in Richtung Bavendorf. (Foto: Alexander Tutschner )

„Es geht nicht nur um Agrardiesel, es geht nicht nur um die Steuer, es geht um die allgemeine Situation in der Landwirtschaft“, sagte Landwirt Konrad Volkwein aus Friedrichshafen-Ailingen, „die Politik hat uns immer mehr Dinge aufgebürdet, so kann es nicht mehr weitergehen“. Er kritisierte weiter die aus seiner Sicht übertriebenen Vorschriften für Tierwohl und Pflanzenschutz.

