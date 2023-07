Bodensee–Schifferpatent für 15 BOGYaner im LSC

Aus einer Idee und ersten zaghaften Anläufen ist in der Zeit von September 2022 bis Juni 2023 ein voller Erfolg geworden für die Schülerinnen und Schüler des Bodensee–Gymnasiums (BOGY) und den LSC. Alle 15 Teilnehmer haben ihr Bodensee–Schifferpatent abgelegt und schon jetzt steht fest, dass einige von ihnen Mitglieder im LSC werden wollen.

„Das Schulsegeln war ein voller Erfolg, das ich gerne weiter begleite. Wir hatten hier tolle Ausbilder und freuen uns schon, wenn unsere Jugend im Club Zuwachs bekommt“, erklärte Initiator Andreas Lochbrunner bei der Abschlussveranstaltung für die Achtklässler im LSC. Neben dem Bodensee–Schifferpatent bekamen die jungen Seglerinnen und Segler von Andi Lochbrunner, LSC–Vorstand Martin Niederkrüger und Vize Bubi Holz und Jugendleiter Clemens Wiedemann ein Sportzertifikat des DSV überreicht.

Jutta Merwald, Direktorin des Bodensee–Gymnasiums, hatte Kontakt zu Andi Lochbrunner aufgenommen. „Etwa vor einem Jahr hatte ich Herrn Lochbrunner, der ein Gründungsmitglied unseres neu gegründeten Vereins PRO Domo BOGY, Verein für Weiterbildung, ist, als passionierten Segler zu uns an die Schule eingeladen, um zu eruieren, ob wir gemeinsam mit dem LSC ein Wahlfach SEGELN PLUS anbieten könnten. Für mich stand für eine Schule am See außer Frage, dass die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Wahlfachangebots die Möglichkeit haben sollten, auch diesen Wassersport zu erlernen. Die Umsetzung wurde dann im Rahmen von Sport nach 1, einem Kooperationsmodell des Bayerischen Kultusministeriums mit dem Bayerischen Landessportverband, realisiert“, erklärte Merwald die Idee. Herrn Lochbrunner und seinem Team gelinge es mit großem pädagogischen Geschick nicht nur das technische Know–How zu vermitteln, sondern auch die Begeisterung für den Segelsport an sich zu entfachen. Nach Angaben der Schulleiterin liegen ihr bereits jetzt schon Anfragen für den nächsten Segelkurs vor!

Als Ausbilder für den Lindauer Segler–Club waren mit von der Partie: Egon Bretzler, Florian Sporer, Markus Meyer, Daniel Lemmer, Stephan Frank, Thomas Ziegler, Nick Jung, Alfred und Sebastian Bach, Bitzi Schlumberger, Rolf Seydel, Rolf Schlett und die Bootsleute Alex Mrugowski, Christoph Witte, Michael Naschold und Jürgen Knörzer. Den Theorieteil des Kurses hat Gerhard Wölfle vermittelt. Besonderer Dank gebührt Herrn Dr. Andreas Lochbrunner!