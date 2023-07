Blockflötenvorspiel des MV Lindau–Reutin

Am Donnerstag, 20. Juli, zeigte der Blockflötennachwuchs des Musikvereins Lindau–Reutin (MVR) was er in diesem Schuljahr dazu gelernt hat. Und zwar eine ganze Menge! Der Abend endete dann nach dem gemeinsamen Grillen. Der MVR freut sich sehr, viele Kinder in den Anfängen ihrer Musiklaufbahn unterstützen zu können. Wenn Sie Informationen dazu möchten, melden Sie sich gerne per Mail, Instagram oder Facebook beim MVR. Der MVR bedankt sich bei allen Mitwirkenden, besonders bei den Lehrerinnen Anita Schwarzenböck und Sissi Rinné und der Jugendleitung Cordula Wiedemann und Dina Bemetz.

