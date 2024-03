Bischof Bertram weiht Niederstaufener zu Diakon

Durch Handauflegung und Gebet hat Bischof Dr. Bertram Meier am Samstag Wolfgang Ehrle aus Niederstaufen und Sebastian Fuchs aus Oberreute in der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg zu Diakonen geweiht. In seiner Predigt erinnerte Bischof Bertram auch an die krisenhafte Situation der Kirche.

Die zwei Priesteramtskandidaten rief er laut einer Pressemitteilung auf, Christus als ihren „Schatz des Lebens nicht ängstlich einzumauern, sondern vielmehr zum Strahlen zu bringen“. Bischof Bertram wandte sich in Verweis auf den paulinischen Lesungstext mit sehr persönlichen Worten an die beiden Männer und sprach die aktuelle Lage der Kirche und geweihten Amtsträger an. Gewohnte kirchliche Strukturen würden brüchig, Traditionen gingen zu Bruch, Ideale zerbrächen.

Dieser Artikel ist zuerst im Westallgäuer erschienen.