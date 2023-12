Bildungspartnerschaft Realschule Wangen mit Firma Waldner

Gespannt erwarten die Neuntklässler der Johann-Andreas-Rauch-Realschule, was sie im Rahmen der Unterrichtseinheit „Bewerbungsgespräche erfolgreich gestalten“ erwartet. Es ist nicht die Lehrkraft, die hierzu den Unterricht vorbereitet und durchführt, sondern Frau Teresa Halder, Ausbildungsleiterin der Firma Waldner.

Expertenwissen nutzen, die Erfahrungen aus der freien Wirtschaft an die Schülerinnen und Schüler weitergeben und diese auf ihre spätere berufliche Laufbahn vorbereiten - diese Ziele setzt die Realschule in Zukunft zusammen mit der Firma Waldner im Rahmen einer frisch unterzeichneten Bildungspartnerschaft nunmehr um. Diese Vereinbarung umfasst neben der Durchführung von Praktika und Betriebsführungen, die Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche im Rahmen des Wirtschaftsunterrichtes. „Es ist für die Kinder einfach authentisch, wenn Frau Halder über ihre Erfahrungen und Situationen bei Vorstellungsgesprächen spricht. Ihre Tipps sind wertvoll und helfen den Kindern sicher besser weiter, als der theoretische Zugang zu diesem Thema“ betont Schulleiter Heiko Kloos während der Unterzeichnung der Bildungspartnerschaft.

Teresa Halder bekräftigt ihrerseits den hohen Stellenwert einer Bildungspartnerschaft. „Wir können in direkten Kontakt mit den Jugendlichen treten und über die Arbeitswelt generell berichten“ so die Ausbildungsleiterin. Darüber hinaus ist es ihr wichtig, dass es nicht um Werbung für die eigene Firma, sondern um Information und Orientierung in der Arbeitswelt geht. Insbesondere die Fülle an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten überfordert häufig, daher ist Orientierung und das Aufzeigen, welche Möglichkeiten die Kinder hier vor Ort in den Betrieben haben, notwendig.

Das Land Baden-Württemberg fördert die Berufsorientierung in erheblichem Maße und legt großen Wert auf die Vernetzung der Schulen mit den Betrieben. Junge Menschen sollen frühzeitig möglichst über alle Jahrgänge hinweg, Einblicke in die Arbeitswelt erhalten. Schulleiter Heiko Kloos: „Mit dieser Bildungspartnerschaft konnten wir einen der größten Arbeitgeber gewinnen und unser Portfolio an betrieblichen Kooperationspartnern sinnvoll erweitern.“