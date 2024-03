Zu einer Auseinandersetzung kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in einer Unterkunft in der Reutiner Straße. Das Zimmer eines 32-jährigen Bewohners hätte aufgrund hygienischer Missstände geräumt und gereinigt werden sollen.

Da er mit der Maßnahme nicht einverstanden war, wehrte er sich gegen diese und griff einen vor Ort zuständigen Mitarbeiter an, welcher mit einem Kopfstoß verletzt wurde.

Die alarmierte Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigen und nahm den 32-Jährigen in Gewahrsam. Am Abend, nachdem sich der Bewohner beruhigt hatte, konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Die Polizei Lindau leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.