Besuch auf der Apfelplantage

Presse, Presse, Apfelsaft! Einige Schülerinnen und Schüler der Freien Schule Lindau durften diese Woche hautnah bei der Apfelernte dabei sein und von Hand ihren eigenen Apfelsaft pressen. Sven Armbruster, Landwirt des Biohof Bentelsons in Betznau bei Kressbronn, gab einen Überblick in Sachen Apfelernte und zeigte seine Plantage. Wir durften auf dem Anhänger des Treckers mitfahren, um danach die Sorte Braeburn zu ernten. Dabei sortierten wir die Äpfel in Tafelware und Mostobst. Anschließend wurde mit einer manuellen Saftpresse ein Cuveé aus drei verschiedenen Sorten gepresst. Zuerst wurden die Äpfel von Hand zerkleinert und dann ausgepresst. Natürlich wurden das ein oder andere Stück genüsslich von den Kinder probiert. Das Ergebnis war ein herrlicher Direktsaft aus frischen Bioäpfeln. Ein besonderes Erlebnis.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.