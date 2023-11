Besichtigung eines Biomassekraftwerks in Dornbirn

Am 2. November hatte eine Abordnung des FEE (Förderverein für erneuerbare Energie und effiziente Energienutzung) und des Energieteams Wasserburg die Gelegenheit, das Biomass-Heizkraftwerk Stöckenstraße 7 der EnergieWerk Ilg GmbH zu besichtigen. Geschäftsführer Tobias Ilg machte die eineinhalbstündige Führung. Das Fernwärmenetz in Dornbirn wächst stetig. Das rund 30 km lange Fernwärmenetz/Nahwärmenetz versorgt inzwischen über 500 Objekte ganzjährig mit Wärme für Warmwasser und Heizung. In den Bezirken Hatlerdorf und Schoren wird ein flächendeckender Ausbau angestrebt. In Dornbirn Mitte (Bezirk Markt und Oberdorf) ermöglicht der Netzzusammenschluss von Energiewerk Ilg GmbH mit der FM Hämmerle Energie GmbH einen weiteren Ausbau. Mehrere Biomasse Kraftwerke erzeugen neben Wärme auch Strom ‐ über 8 GWh ‐ und Pflanzenkohle ‐ etwa 2.800 Kubikmeter im Jahr. Die Photovoltaik-Anlagen der acht Anlagen haben eine Gesamtleistung von 320 kWp (Europäische PV-Module und Wechselrichter). Auch ein 1.000 Watt Windrad auf dem Betriebsgebäude erzeugt Ökostrom dort, wo man ihn braucht und das schön, still, leise und mitten in der Stadt. Die innovative Kombination aus Stator- und Rotorblätter, die sich bereits bei einer Windgeschwindigkeit von 5m/s drehen, machen maximalen Energieertrag bei Schwachwind möglich. Die hochwertige Pflanzenkohle (ca. 2800 Kubikmeter p/a) ist EBC und GMP+ zertifiziert und in verschiedenster Form einsetzbar: In der Landwirtschaft wird die Pflanzenkohle als Futtermittel zur Tiergesundheit und als Bodenverbesserer eingesetzt. Des Weiteren wird Pflanzenkohle als Bodensubstrat der Gülle beigemengt und so bleibt der Kohlenstoff über mehrere hundert Jahre im Boden eingelagert. So wird auch, das für unser Klima schädliche CO2 im Boden gespeichert. Ebenso verhält sich Pflanzenkohle in Baumaterialien wie Beton oder auch Asphalt. Es entsteht so eine wirksame CO2-Senke. Auch hat dieser „Klimabeton“ im Vergleich zu herkömmlichem Beton verbesserte Druck- und Biegefestigkeit und Hydraulikkinematik. Seit der Zertifizierung der Kohlenstoffspeicherung 2021, können die Pflanzenkohle-Zertifikate auf dem Markt gehandelt werden. Zahlreiche Auszeichnungen von 2004 bis jetzt sind eine Bestätigung, dass die EnergieWerk Ilg GmbH auf dem richtigen Weg sind.

