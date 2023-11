Begeisterung für SEGELN PLUS am BOGY

LSC-Coaches (von links), Thomas Spieler, Markus Mayer, Egon Bretzler, Thomas Ziegler, Stephan Frank zusammen mit ihren SegelschülerInnen nach einem Törn bei ruppigem Wetter: Der am Bodensee-Gymnasium (BOGY) dank der Kooperation mit dem Lindauer LSC angebotene Wahlkurs SEGELN PLUS geht in diesem Schuljahr in die zweite Runde. Unter kundiger Anleitung der Experten des Lindauer Segelclubs trotzen die Jugendlichen inzwischen mit Begeisterung Wind und Wetter. Teamchef, Andreas Lochbrunner, und sein Stellvertreter, Thomas Spieler, sind voll des Lobes für die unerschrockenen BoGyanerinnen und BoGyaner. Weiter so!

