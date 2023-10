BC Bodolz auf der Suche nach einem neuen Vorstand

Die Hauptversammlung des BC Bodolz stand dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen. Der langjährige 1. Vorstand Manfred Wydra hatte schon im Vorfeld angekündigt, sich aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückzuziehen. Somit war für Spannung bei den Wahlen gesorgt.

Zunächst aber berichteten Manfred Wydra und Sven Grünenburg (2. Vorstand) sowie die jeweiligen Abteilungs- und Jugendleiter Fußball, Tennis und Gymnastik über das zurückliegende Jubiläumsjahr. Ob 50-Jahr Feier, Kinderfest, der Spielgemeinschaft mit dem TSV Hege und dem SV-Nonnenhorn, Funken, Ausflüge sowie verschiedenste Veranstaltungen für Klein und Groß ‐ wer den Ausführungen der Verantwortlichen lauschte merkte: Der BC Bodolz lebt und entwickelt sich vor allem Stück für Stück weiter. Neben bereits umgesetzten Projekten wie Minispielfeld und Rasenmähroboter wurde auch über zwei anstehende Großprojekte berichtet. Zum einen sollen die Tennisanlagen mit Hilfe einer automatisierten Bewässerungsanlage inklusive vorgeschalteter Zisterne modernisiert werden, zum anderen soll die bestehende Beleuchtung am Sportgelände auf LED umgestellt werden. Dazu benötigt es natürlich einen starken Partner ‐ und den hat der BC Bodolz. Die Gemeinde Bodolz, in Form von Bürgermeister Felix Eisenbach bekräftigte, dass sie auch in Zukunft Projekte am Sportgelände unterstützen und umsetzen und dieses somit nachhaltig aufwerten will.

Im Anschluss wurde Übungsleiterin Uschi Wiedrich von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt und die langjährigen Mitglieder für Ihre Vereinstreue geehrt (siehe Bild). Dann ging es ans Eingemachte. Nachdem alle Positionen mit den bisherigen Amtsinhabern besetzt waren, stand die Wahl des neuen 1. Vorstandes an. Schnell wurde klar ‐ dies würde nicht leicht werden. Und am Ende des Abends stand fest ‐ der BC Bodolz geht aus dieser Versammlung ohne neuen 1. Vorstand heraus. Der bestehende Vorstand wird die Zeit nun nutzen und sich nochmals intensiv der Suche nach neuen Kandidaten widmen. Dabei kann sich ein möglicher Kandidat auf ein funktionierendes Team sowie einen Verein freuen, welcher in allen Bereichen hervorragend aufgestellt ist.