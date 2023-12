Bastelfieber im grünen Klassenzimmer

Einen Weihnachtsstand voller hübscher Deko und die komplette Ausstattung für die soziale Bude auf der Hafenweihnacht herstellen - so der Auftrag im grünen Klassenzimmer an alle Gruppen. Da hieß es früh anfangen um alles hin zu bekommen. So wurde schon ab Mitte November eifrig gewerkelt. Den Anfang machte die Lichterfestgruppe mit dekorativen Windlichtern. Zu ihrem Fest durfte jedes Kind ein eigenes Windlicht machen und so viel wie es konnte noch für den Bazar. Anschließend bastelte jede Gruppe bei den verschiedenen Spieltreffs, Kreativstunden und Workshops. Beinahe jeden Nachmittag wurde geklebt, gesägt, ausgeschnitten und Kränze gebunden. Aus vielen Kleinigkeiten wurden so wunderbare Dekoartikel, die einen in Weihnachtsstimmung bringen sollten und den Weg bis zum Heilig Abend begleiten. Von Holzkerzen, Nikoläusen, Gestecken und Zapfenkränzen bis hin zu Fensterbilder im Holzrahmen und geschmückten kleinen Weihnachtsbäumen ist alles dabei was das Herz in der Adventszeit erfreut. All diese schönen Dinge gibt es noch bis Weihnachten am Stand des grünen Klassenzimmer, Anheggerstr. 40. Doch auch der Spaß kam nicht zu kurz, jede Menge Kekse und Punsch wurde bei Weihnachtsmusik genossen.

