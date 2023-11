Azubi Tour 2023 der Lindauer Realschulen

Die alljährliche Azubi Tour ist für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der Maria-Ward-Realschule und der Realschule im Dreiländereck ein Highlight der besonderen Art. Die Firmen Lindauer Dornier GmbH, Thomann GmbH, die Edelmann Group, Liebherr-Electronics and Drives GmbH und Xomox International GmbH & Co. öffneten am 7. und 8. November ihre Türen für die Arbeitnehmer von morgen. In einem Stationenlauf wurden die Ausbildungsberufe der Firmen vorgestellt. Dies geschah einerseits auf der theoretischen Seite: der Beruf und der Ablauf der Ausbildung wurden theoretisch vorgestellt. Im Anschluss daran gab es entweder eine Führung durch die Firma oder die Lehrwerkstatt. Da man bekanntlich am besten lernt, wenn man etwas selbst macht, waren die kleinen Experimente und handwerklichen Stationen zum Ausprobieren sehr abwechslungsreich. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich an diesem Tag ein gutes Bild von vielen technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen in den Unternehmen direkt vor Ort machen und da die Azubis von heute diesen Tag für die möglichen zukünftigen Azubis gestaltet haben, war es ein rundum gelungener Tag auf Augenhöhe.

