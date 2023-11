Azubi Aktion für die GTL Lindau

In einer einzigartigen Initiative, finanziert von unserer Firma G.U.T Birk Lindau, haben unsere Auszubildenden für das Unternehmen Garten- und Tiefbaubetriebe GTL Lindau Bäume zur Unterstützung der Umwelt gepflanzt.

Mit dem Ziel, die Natur zu fördern, pflanzten sie zwei Bienenbäume und einen Amberbaum in einem Park in Lindau. Diese Baumarten können in ihrer natürlichen Umgebung beeindruckende 45 Meter erreichen und sind bekannt für ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume, einschließlich Überschwemmungs- und trockene Gebiete.

Die Bäume für diese Aktion wurden sorgfältig in der Baumschule Schlegel ausgewählt und hatten ein Alter von etwa 5‐8 Jahren, was sie optimal für das Pflanzen in ihrer neuen Umgebung vorbereitete.

Die Pflanzung erfolgte nach einer ausführlichen Anleitung des GTL-Teams in mehreren Schritten. Dies umfasste das Einsetzen der Bäume, das sorgfältige Auffüllen der Erde, das Anlegen eines Gießrands mit vorhandener Erde und die Verwendung von zwei verschiedenen Arten von Dünger, darunter Aktivkohle.

Um die Anwachsphase zu unterstützen, erhielten die Bäume Stützböcke, um sicherzustellen, dass sich ihr Wurzelwerk gesund ausbreiten konnte. Diese Maßnahme ist entscheidend für die langfristige Gesundheit der Bäume. Jeder unserer Auszubildenden hatte die Gelegenheit, die verschiedenen Arbeitsschritte durchzuführen, was allen mit großer Freude sehr gut gelang.

Anschließend halfen sie dabei, die Bäume mit Kokosfaserseilen an den Stützböcken zu befestigen. Diese natürlichen Seile verwittern im Laufe der Zeit und sollten etwa 3 Jahre lang halten.

Zum Abschluss wurden zwei volle Gießkannen Wasser in die Vertiefung zwischen dem Gießrand und dem Baumstamm gegossen, um sicherzustellen, dass die Bäume in ihrer neuen Umgebung gut gedeihen können.

Die Aktion endete nicht nur mit dem Pflanzen der Bäume, sondern auch in einer angenehmen Atmosphäre und netten Gesprächen. Die Auszubildenden halfen beim Aufräumen, und abschließend wurde ein Foto gemacht, um diesen wichtigen Moment festzuhalten.

Die Azubi-Aktion von G.U.T Birk Lindau und GTL kann ein ermutigendes Beispiel für das Engagement von Unternehmen und jungen Menschen für die Umwelt sein.