Ein PKW ist am Dienstag Morgen in eine Bank gefahren und hat dabei die Glasfassade zerstört. Das teilt die Vorarlberger Landespolizeiinspektion in einer Pressemitteilung mit. Der 58-Jährige Besitzer des PKWs hatte es kurze Zeit vorher auf dem Parkplatz vor der Bank geparkt.

Dabei vergaß er bei dem Automatik-Fahrzeug die "Park-Stellung" einzulegen. Das Auto rollte ihm hinterher in die Bank. Dort durchschlug es die Glasfassade und riss ein Holzelement aus der Verankerung.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.