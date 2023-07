Ausgelassenes Grünes Sommerfest mit bunten Themen

Am Samstag, 15. Juli, sind die Grünen im Landkreis Lindau im Restaurant am Zecher Hafen zusammengekommen um ein unbeschwertes, sommerliches Fest zu begehen. Mit hausgemachtem Kuchen, bestem bulgarisch geprägtem Essen in der Folge und einem sehr aufmerksamen Service ließen es sich die Gäste gut gehen in der fast schon karibischen Atmosphäre des schön gelegenen Ortes. Dazu spielte die Jazz–Formation Second Line von Klaus Raidt aus Lochau, dessen Tochter Janina (nach Musical–Studium in Wien) mit einem stilvollen Gesang überzeugte.

Der Landtagsabgeordnete vom Kreis Lindau und Vizepräsident im Landtag, Thomas Gehring, erläuterte die beharrliche und sachorientierte Arbeit der Landtagsfraktion und die Vizepräsidentin des Bezirkstags, Barbara Holzmann, die Bemühungen um Inklusion und eine bessere psychiatrische Versorgung in Schwaben. Als besonderer Gast kam Romeo Franz, ein bekannter Gipsy–Bandleader (Musik der Roma), Spross einer Sinti–Familie und Mitglied der Grünenfraktion im EU–Parlament. Nach einer gemeinsamen musikalischen Einlage mit Second Line berichtete er von den Bemühungen um eine Besserung der schwierigen Lage von Musikern und Künstlern unter und nach Corona sowie von seinem Besuch der in der Ukraine unter Kriegsbedingungen lebenden Roma, die dort nicht gleichwertig behandelt werden und unter menschenunwürdigen Bedingungen zu überleben versuchen.

In einer Rückschau auf die gelungene Moorwanderung zwei Wochen zuvor mit Umweltministerin Steffi Lemke in Trogen trug schließlich Sibylle Gasch ein berührendes Gedicht von Siegfried von Vegesack zur Wunderwelt des Mooses vor. Es verwundert nicht, dass Gestaltung und Verlauf von allen Seiten hoch gelobt wurden.