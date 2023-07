Ausflug an den Vierwaldstätter See

Unter dem Motto „Orgel und Natur“ besuchte eine Gruppe der Evangelischen Kirchengemeinde St. Stephan–Christuskirche Orte am Vierwaldstätter See. Nach einer Orgelführung in Beckenried war Zeit für einen Spaziergang am See. Am Nachmittag stand die Führung in der St. Charles Hall in Meggen auf dem Programm. Auf der Terrasse dieser Villa entstand auch das Bild. Höhepunkt war der Besuch des Orgelkonzertes in der Kapelle der Villa am Abend. Kantor Burkhard Pflomm spielte auf der dortigen Salonorgel aus dem Jahr 1924.

