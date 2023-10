Anna Angele erringt den tollen vierten Platz

Einen erlebnisreichen Wettkampftag hatten elf Kinder der Leichtathletikgruppe des TV Reutin beim Bregenzer Dreiländermarathon. Nahezu 3.000 Kinder gingen an diesem Tag auf den verschiedenen Strecken an den Start. Da in diesem Jahr der Rasen wegen Bauarbeiten gesperrt war, herrschte ein unermessliches Gewusel auf der Tribüne und um sie herum.

Die elf Leichtathleten im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren wurden ‐ ausgestattet mit den neuen Team-Trikots ‐ von ihren Trainern Dina Rinné und Marc Heuchert routiniert in Empfang genommen. So konnte sich die erste Aufregung schon einmal legen. Anschließend gingen die Kinder gemeinsam zum Aufwärmen und wurden dann von den beiden Trainern zum Start gebracht und im Ziel wieder von ihnen in Empfang genommen. So waren sie fürsorglich begleitet und hatten ein rundum gelungenes Laufergebnis. Dennoch war es für die meisten eine neue Erfahrung, mit so vielen Kindern gemeinsam zu starten und die Kräfte richtig einzuteilen. Am Ende standen aber alle mit strahlenden Gesichtern im Ziel.

Mit der siebenjährigen Anna Angele schrammten die Reutiner sogar haarscharf an einem Podestplatz vorbei, erlief sie sich doch beim 800 Meter langen „Zwerg Marathon“ einen hervorragenden vierten Platz unter 109 Starterinnen. Aber auch Luisa Thullner war als 13. in diesem Lauf herausragend platziert. Bei den Jungen waren mit 124 Startern noch mehr Kinder am Start. Hier erlief sich Julian Beck den 61. Platz und Simon Übele knapp hinter ihm den 64. Platz.

Die nächstälteren Kinder mussten beim „Knirps-Marathon“ bereits eine 1.400 Meter lange Strecke bewältigen und liefen dazu aus dem Stadion heraus Richtung Seebühne. Hier kamen die vier Starter des TV Reutin innerhalb von 9 Sekunden nacheinander ins Ziel. Erster von ihnen war Henning Herrig auf Platz 61, dicht gefolgt von Emil Fandrich als 62. Bastian Senft erlief sich Rang 67 und Felix Wartig landete auf Rang 69 der insgesamt 108 Starter. Matilda Knoll war das einzige Mädchen auf dieser Strecke erlief sich den guten 43. Platz unter den insgesamt 110 Starterinnen.

Noah Strodel startete auf der selben Strecke unter dem Titel „Kids Marathon“. Unter den 61 Startern erlief er sich den 41. Platz. Caja Späth startete auf der längsten Strecke, dem „Junior Marathon“ mit 1.800 Meter Länge. Unter den 46 Teilnehmerinnen konnte sie sich den guten 19. Platz erlaufen.