Nachdem bereits vergangene Woche in einer Toilette einer Bregenzer Schule ein Schriftzug mit einer abstrakten Drohung hinterlassen wurde, tauchte nun auch an der Mittelschule Mittelweiherburg in Hard (Bezirk Bregenz) eine Nachricht mit gleichem Inhalt auf.

Nach Bekanntwerden habe die Schuldirektion bei der Polizei unmittelbar Anzeige erstattet, heißt es vonseiten der Beamten. Es wurden umgehend Ermittlungen gegen den oder die unbekannten Täter eingeleitet. Der Unterricht findet indes weiter statt.

Polizei überwacht Schule

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler sowie die Bildungsdirektion und die Bezirkshauptmannschaft Bregenz wurden ebenfalls unverzüglich über den Schriftzug, der mit den Worten "Amoklauf" und dem Datum "4.03." als Androhung einer Tat verstanden werden kann, informiert. Die Schule wurde daraufhin überwacht.

Die Schulleitung habe für die kommenden Tage Aufklärungs- und Sensibilisierungsunterricht für die Schülerinnen und Schüler eingeplant, heißt es weiter.