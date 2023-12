Adventskonzert der Musikkapelle Unterreitnau

Mit festlichen Klängen hat die Musikkapelle Unterreitnau ihr Adventskonzert begonnen. Passend zum Jubiläumsjahr begann das Konzert mit dem „Festmarsch“ von Johann Strauß (Sohn). Nach der Begrüßung durch Vorstand Stefan Grimminger und Stadtrat Günther Brombeis, der Grußworte der Stadt Lindau überbrachte, durfte dem ungewöhnlichen Weihnachtsstück „The Christmas King“ von James L. Hosay gelauscht werden. Es vereint tänzerische Abschnitte mit Fanfaren und barocken Elementen zu einem feierlichen Weihnachtslied. „Moby Dick“ von Michael Geisler entführte die Zuhörer im Anschluss auf die schicksalhafte Fahrt eines Walfangschiffes. Zum Abschluss des ersten Teils lud die Musikkapelle mit dem Walzer „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß (Sohn) zum Mittanzen ein. Das Konzertstück „Lichtblicke“ (Kurt Gäble) nach der Pause symbolisiert eine Ode an die Hoffnung. Anschließend wurden Musiker für ihre langjährige Tätigkeit in der Musikkapelle Unterreitnau durch Helmut Münzel, Bezirksleiter Bezirk 7 des ASM, geehrt. Für 25 Jahre wurden Ulrike Meßmer, Philipp Hangarter, Martin Bemetz und Stefan Müller geehrt. 40 Jahre ist Reinhard Schöll bereits am Schlagzeug aktiv. Eine große Ehre gebührt in diesem Jahr gleich vier Musikern: für 50 Jahre aktive Tätigkeit wurden Alois Rogg, Alwin und Michaela Heimpel und Gerhard Mesmer geehrt. Unglaubliche 65 Jahre ist Manfred Sauer mit vollem Herzblut an der Klarinette mit dabei. Nach dem Marsch „Regimentsparade“ von Antonin Zvacek führte Dirigent Mario Stiebler die Zuhörer mithilfe von Gilbert Tinner‘s Medley „Kool & the Gang Greatest Hits“ in die Ära der gleichnamigen Band und animierte mit „Joanna“, „Get Down on It“, „Celebration“ und „Ladies Night“ zum mitgrooven. Vor dem letzten Stück „Highlights from Cars“ (Randy Newman) verabschiedete Stefan Grimminger das Publikum und wünschte allen eine besinnliche Weihnachtszeit. Zudem lud er zu den Weihnachtsmarktauftritten am 9. Dezember auf der Hafenweihnacht und am 16. Dezember in Bechtersweiler ein und kündigte das Neujahrsblasen für den 28. Und 29. Dezember an. Als Zugabe erklang der „Rainer-Marsch“, bevor der gelungene Abend mit „The Bare Necessities“ (Terry Gilkyson) endete, besser bekannt unter dem Namen „Probier’s Mal mit Gemütlichkeit“ aus Walt Disney’s „Dschungelbuch“. Denn trotz all dem vorweihnachtlichen Stress soll die Besinnlichkeit nicht zu kurz kommen

