Adventskonzert Cello Orchester

Am 10. Dezember um 16.00 in Mittelbiberach St. Cornelius und Cyprian Kirche hat das Cello Orchester (53 Cellisten aus Ehingen/Biberach/Neu-Ulm) ein wundervolles Advent/Weihnachtskonzert unter der Leitung von Diplom Musikpädagogin Nadja Gnann, gestaltet, mit abwechslungsreichem Programm: F. Händel „Feuerwerkmusik“, Game of Thrones Film Musik, J. Lennon „Imagine“ und ganz vielen traditionellen Advent/Weihnachtslieder.

Somit hat Cello Orchester erneut ein Friedenszeichen gesetzt für alle Nationen in so eine schwierige Situation.

Die Spenden gehen an Kinder im Dorf Pavschino und St. Nikolaus Nonnen Kloster.

Das Publikum (volle Kirche) war sehr begeistert und sehr beeindruckt vom schönen gleichmäßigen akkuraten Klang, wundervolle emotionale Interpretationen des Cello Orchesters.

Eine unglaubliche Auswirkung hat auch Game of Thrones Musik auf die Zuschauer erbracht, in mehrstimmiger Besetzung, die Cellisten haben es mit schöner Dynamik und in angemessenem Tempo die original Version des Songs gut verinnerlicht. Auch J. Lennon „Imagine“ und „Happy X-mas“ Stücke haben für schöne Emotionen beim Publikum gesorgt.

Die vielen Cellisten haben erfolgreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen und Orchestern deutschlandweit gemacht, außerdem befanden sich mehrere Cellis auch schon im Ausland, im Orchesterspiel.

Musik ist das Leben - heilt Körper und Seele, es sind auch besondere Musiker mit integriert und haben ausgezeichnete Leistung erbracht.

Insgesamt sind es 53 Cellisten, die sich in der Ausbildung befinden im Alter zwischen 6-69 Jahre.

Das gemeinsame Musizieren erzeugt gezielt ein unglaubliches, sehr gutes Niveau, auf welchem sich die Musiker in verschiedenen Altersgruppen und Leistungsfähigkeiten entwickeln können.