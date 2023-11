Das Berufliche Schulzentrum bietet dieses Jahr einen Adventskalender zum selbst Befüllen an. Der weiterentwickelte Adventskalender des Beruflichen Schulzentrums Lindau/B ist das Ergebnis von Schülerprojektarbeiten der Fachoberschule und Berufsschule in Lindau.

Die Konstruktion der Packung sowie die 24 selbst befüllbaren Fächer (Durchmesser 59 mm; Länge 80 mm) wurde als Projektarbeit im dritten Lehrjahr des Landesfachsprengels für Packmitteltechnologen erstellt. Die Gestaltung des Weißmusters erfolgte in der Fotowerkstatt der fachpraktischen Tätigkeit an der Fachoberschule Lindau. Die elfte Klasse der Ausbildungsrichtung Gestaltung hatte unter der Leitung von Jana Gertke die Aufgabe, ein ansprechendes Druckbild für den Kalender zu gestalten. Bei der Umsetzung der Aufgabe kamen Digitalkamera, Photoshop und Illustrator zum Einsatz. Die technische Umsetzung der von den Schüler:innen geplanten Entwürfe wurde durch die Zusammenarbeit mit dualen Partnerfirmen und weiteren Unternehmen ermöglicht.

Der Adventskalender kann mit 24 Kleinigkeiten selbst befüllt werden und eignet sich hervorragend als Geschenk, bei dem der persönlichen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind: Obst in den ersten Tagen Süßigkeiten, Spirituosen oder Leckerlis für Tiere und vieles mehr. Ausgeschnitten wurden die neu gestalteten Inlays von der Firma Zünd auf einer computergesteuerten Schneidmaschine. Die Wink-Gruppe hat die Herstellung der Stanzform, die für die Serienproduktion benötigt wird, übernommen. Die Bedruckung der Packung und das Ausstanzen der Kontur wurde von Hans Kolb Wellpappe DigitalSolutions realisiert.

Ohne diese tatkräftige, kostenfreie Unterstützung wäre dieses Adventskalenderprojekt nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank an dieser Stelle allen beteiligten Projektpartnern.

Der Adventskalender wird für einen guten Zweck zum Verkauf für 5 Euro angeboten. Diese werden in voller Höhe an die Lindauer Tafel gespendet. Herr Harald Thomas, Geschäftsführer der Lindauer Tafel, zeigte sich hocherfreut über das Vorhaben, den Adventskalender in abgewandelter Form erneut anzubieten. Er hofft genauso wie Johannes Wörtz, Projektverantwortlicher, auf einen guten Absatz der produzierten Verpackungen.

Der Verkauf läuft über das Sekretariat der Fachoberschule (Achstr. 13 in Lindau) sowie über die Caritas Lindau. Vorbestellung sind unter [email protected] möglich.