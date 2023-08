Achtungserfolge der Lindauer Ruderer

Die Bayrischen Meisterschaften im Rudern fanden in diesem Jahr an der Olympiaregattaanlage in München statt. An den Start gingen auch 11 Sportler des Ruderclubs Lindau.

Für die Junioren war es ihre erste Regatta überhaupt und dennoch konnten sowohl Matthäus Reichart, der seinen Vorlauf eindrucksvoll dominierte, als auch Sofiia Levchenko im Einer ihrer Alters– und Gewichtsklasse die Finals erreichen, in denen sie das Podest leider nur knapp verpassten.

Ebenfalls am ersten Regattatag ging der Damenvierer an den Start. In ihrem Rennen starteten verschiedene Altersklassen gemeinsam. Die älteren Gegner bekamen eine Zeitgutschrift von bis zu 19,5s, und so musste das junge Boot das Feld von hinten aufrollen. Zwei Boote konnten die Lindauerinnen überholen und so im Ziel den 3. Platz erreichen.

Am zweiten Regattatag ging die jüngste Teilnehmerin Marianna Andrishko im leichten Mädcheneiner der 14–jährigen an den Start. Auch für sie war es die erste Regatta und sie konnte ihre Bugspitze im Ziel auf einen tollen 3. Platz schieben.

Der Herrenvierer mit Rolf Thomann, Jürgen Krampert, Philipp Bauer und Tristan Cooke startete in neuer Besetzung und erreichte den 4.Platz.

Glückwunsch und weiter so!