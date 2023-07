Absolvent*innen der BFS Lindau

In diesem Schuljahr 2022/23 haben in der Berufsfachschule für Kinderpflege Lindau des Schulwerkes der Diözese Augsburg 13 Absolvent*innen die zweijährige Ausbildung mit Erfolg absolviert und dürfen nun die Berufsbezeichnung „staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in“ führen. (von links nach rechts: J. Reinhard, R. Akkeceli, M. Gfall, E. Jusic, C. Milz, L. Presterl, L. Rauchegger, L. Rehm, J. Roubal, M. Sari, M. Stein, N. Waibel, J. Waldmann; Schulleiter F. Krug und Klassenleiterin R. Spitz) Foto: F. Krug/BFS & FAKS Lindau

