800 Erstklässler erhalten eine Bio-Brotbox

Die Aktion „Bio-Brotbox für Erstklässler“ fand auch dieses Jahr wieder statt. Der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) und die Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz (BN) verteilten Bio-Brotboxen an 800 Erstklässlerinnen und Erstklässler im Landkreis Lindau. Die Initiative verfolgt diese Ziele: Die vom ZAK gespendete wieder verwendbare Box aus nachwachsenden Rohstoffen trägt zur Müllvermeidung bei. Der Inhalt der Bio-Brotbox bringt Eltern und Kinder in Kontakt mit Lebensmitteln aus ökologischer Herstellung. Ist doch das tägliche gesunde, schmackhafte Pausen-Frühstück die Grundlage für einen gelingenden Schultag.

Ehrenamtliche des BN, privatwirtschaftliche Unternehmen der Naturkostbranche und landwirtschaftliche Betriebe aus der Region beteiligen sich an der Aktion. Sie wollen möglichst viele Menschen über bewusste Ernährung und Müllvermeidung informieren und den Zugang zu gesunden Lebensmitteln eröffnen.

16 Helferinnen und Helfer des BUND Naturschutz, des ZAK und des Unternehmens Chance bestückten in der Schulküche des Valentin-Heider-Gymnasiums die Boxen mit gespendeten Lebensmitteln aus ökologischer Produktion. An den verschiedenen Packstationen gab es viel zu tun: Helferinnen polierten 800 knackige Äpfel aus Schönau vom Obstgut Erletz und vom Weingut Haug und portionierten Karotten vom Demeterhof Wuggezer in Lindau. Eine Flasche mit Bio-Apfelsaft der Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte, ein Teebeutel von Lebensbaum aus Diepholz sowie eine Müsli-Mischung von Rapunzel aus Legau vervollständigten den leckeren Inhalt der Bio-Brotbox.

Den Druck des beiliegenden Informationsflyers unterstützte Print & Plott in Lindau. Geldspenden wie vom Reformhaus Stibi in Lindau leisten einen wichtigen Beitrag und sind sehr willkommen. Fahrer des Unternehmen Chance in Lindau belieferten 21 Grundschulen im Landkreis mit den Bio-Brotboxen.