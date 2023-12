Durch ein gezündetes Feuerwerk ist am Breitenberg in Hohenems eine 20 Quadratmeter große Grasfläche in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit insgesamt 80 Personen im Einsatz.

Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags wurde die Polizeiinspektion Hohenems über einen Brand am Breitenberg in Hohenems Schuttannen informiert. Unbekannte dürften bei der dortigen Feuerstelle ein Feuerwerk entzündet haben.

Vermutlich durch einen Feuerwerkskörper geriet circa 100 Meter unterhalb der Feuerstelle eine Grasfläche von rund 20 mal 20 Metern in Brand. Aufgrund des steilen und felsigen Einsatzortes mussten zwei Personen der Bergrettung zur Brandstelle abgeseilt werden, damit diese mittels Löschschlauch der Feuerwehr Hohenems das Feuer an Ort und Stelle löschen konnten.

Auch Drohne ist im Einsatz

Unterstützt wurden die Löscharbeiten durch eine Drohne der Feuerwehr Dornbirn mit Wärmebildkamera zur Aufspürung von Glutnestern. Nach umfangreichen Löscharbeiten konnte rund viereinhalb Stunden später von der Feuerwehr „Brand aus“ gegeben werden.

Am Vorfallsort wurden Teile von Feuerwerkskörpern aufgefunden. Am Einsatz beteiligt waren insgesamt 80 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen, elf Einsatzkräfte der Bergrettung mit zwei Fahrzeugen, sowie jeweils zwei Einsatzkräfte der Rettung und der Bundespolizei mit je einem Einsatzfahrzeug.