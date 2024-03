In Vorarlberg hat sich am 4. März ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, ist ein 68 Jahre alter Mann am Montag gegen 14.30 Uhr alleine in einem bei Gaschurn mit Holzarbeiten in sehr steilem Gelände beschäftigt gewesen.

Vermutlich beim Lösen eines im Erdreich verkeilten, etwa drei Meter langen Baumstammes mit einer sogenannten „Handsappie“ dürfte er zu Fall gekommen sein und stürzte in der Folge rund 40 Meter durch das steile Waldstück ab, wobei er sich tödliche Kopfverletzungen zuzog.