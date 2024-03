66.666 - Neuer Besucherrekord in der BPM-Arena

Am 3. März endete die aktuelle Saison 23/24 mit dem „Eisfrei“-Sonntag. Kurz vor Saisonschluss (2. März) gab es noch Grund zur Freude für das Team des Fördervereins. So wurde noch die magische Zahl von 66.666 BesucherInnen geknackt. Dieser Meilenstein ist ein neues Rekordergebnis in der Geschichte des Fördervereins. Dies trotz verkürzter Eissaison. Der Geschäftsführer der Eissportarena Florian Grieger zeichnete auf, dass die Besucherzahlen sowohl beim Publikumslauf gesteigert werden konnten, aber vor allem auch auf die steigende Nutzung bei den Kindergärten, Schulen und Hobbyteams zurückzuführen sind. Die Lindauer Eishalle ist somit als winterliches Freizeitangebot vor der Haustüre beliebter denn je und ein wachsender und wichtiger gesellschaftlicher Magnet in Lindau. „Die Eissportarena erfreut sich nach der Corona-Pandemie einer stark gestiegenen Nachfrage. Das freut mich umso mehr, da ich um das große Engagement meines Teams weiß und der gemeinsame Erfolg uns optimistisch in die Zukunft schauen lässt“, so Patrick Meier, 1. Vorsitzender des Fördervereins.

Der alte Besucherrekord liegt noch gar nicht so lange zurück, denn in der Saison 19/20, konnten kurz vor der Covid-Pandemie 65.000 BesucherInnen gezählt werden. Die beiden nachfolgenden Saisons bis 2022, waren dann von vielen Pandemie-Vorgaben geprägt. In der vergangenen Saison waren es dann erneut wieder 65.000 BesucherInnen in der BPM-Arena. Mit dem Ergebnis von 66.666 BesucherInnen konnte die Attraktivität erneut unter Beweis gestellt werden. Ein neues Rekordergebnis. Im neuen Jahr soll laut Vorstand Patrick Meier die 70.000er-Marke anvisiert werden.

Der gesamte Förderverein und dessen Geschäftsführer, Florian Grieger, freuen sich über den enormen Erfolg und bedanken sich stellvertretend bei Birgit Schweinberger mit Lennox und Thiago. Sie erhalten einen Gutschein für den Sport Roman in Lindau und Karten in der BPM-Arena für die nächste Saison 24/25. Patrick Meier ergänzt zum neuen Besucherrekord noch: „Florian Grieger und sein Team sind hoch motiviert, auch im kommenden Winter attraktive Angebote für die Lindauer anzubieten. Wir haben uns einen erneuten Besucherrekord auf die Fahne geschrieben.“

Man freut sich beim Förderverein nach dem grandiosen Besucherrekord aber schon auf die kommende Saison. Das gesteigerte Besucherinteresse soll dann wiederum zu einem neuen Rekord führen.