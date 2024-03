Der Kulturservice der Landeshauptstadt Bregenz veranstaltet in Kooperation mit der Stadt Lindau und im Rahmen von „Bregenz fördert Kunst“ einen Open Studio Day am 2. März. Rund 60 Ateliers, Werkstätten, Ausstellungsräume und Galerien öffnen an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr ihre Türen. Der Open Studio Day wurde dieses Jahr zusätzlich um die Gemeinden Lochau und Hörbranz erweitert.

Atelierluft schnuppern, Künstler bei der Arbeit über die Schulter schauen und mit Kunstschaffenden ins Gespräch kommen - all das ist beim Open Studio Day möglich. Am ersten Samstag im März öffnen Kunstschaffende ihre Ateliers in Bregenz, Lochau, Hörbranz sowie in Lindau und Umgebung, um gemeinsam die künstlerische Vielfalt und die hohe Qualität der Kulturlandschaft in Bregenz, im Leiblachtal und in Lindau sichtbar zu machen. Der direkte Austausch mit den Kulturschaffenden soll Interessierten neue Einblicke in deren Schaffen bieten.

„Format ist ein voller Erfolg“

„Der Open Studio Day zeigt, welches Potenzial in der Städtekooperation LIBRE zwischen Bregenz und Lindau liegt“, sagt der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch. „Haben sich im vergangenen Jahr noch 40 Kunstschaffende an der Aktion beteiligt, so sind es heuer schon 60.“ Das Format sei deshalb ein voller Erfolg. Durch die Zusammenarbeit zeige sich, dass „die internationale Sprache der Kunst im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen kennt“.

Die Teilnahme von rund 60 Galerien, Ateliers und Werkstätten zeigt auch die Dichte und lädt ein, eine persönliche Tour zu planen. Mit dabei sind Künstler aus den Bereichen der bildenden und darstellenden Kunst sowie der Fotografie.

Pop-up-Galerie in Lindau

„Gemeinsam können wir mehr erreichen als alleine, das ist der Grundgedanke von LIBRE, und das zeigt sich am Open Studio Day hervorragend“, sagt Claudia Alfons, die Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau. „Dass in Lindau zudem 30 Künstlerinnen und Künstler den Open Studio Day zum Anlass genommen haben, gemeinsam eine Pop-up-Galerie zu eröffnen, ist großartig.“ Alfons wünscht sich deshalb, dass durch den Open Studio Day ein lebendiges Netzwerk von Kunstschaffenden sichtbar wird und stetig wächst.

After-Party in Bregenz

Der Open Studio Day fördert zudem kreatives Denken und Handeln. So präsentiert zum Beispiel der Lochauer Künstler Uwe Jäntsch seine Werke in einer Kapelle am Pfänderhang, und auf der Lindauer Insel ist eine Pop-up-Galerie von rund 30 Kunstschaffenden in der ehemaligen Tchibo-Filiale zu sehen. Gemeinsam gefeiert werden kann anschließend bei der After-Party um 18 Uhr im Honolulu-Hotel in Bregenz, bei der ein DJ für musikalische Unterhaltung sorgt.

„Wir freuen uns, dass Lindau und Bregenz sich so künstlerisch vielfältig zeigen“, sagt Alexander Warmbrunn, Leiter des Lindauer Kulturamtes. „Gemeinsam repräsentieren wir so einen lebendigen Kulturraum für zeitgenössische Kunst und bieten unseren Künstlerinnen und Künstlern ein Forum für deren Arbeit.“