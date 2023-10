30 Jahre Weißensberger Senioren-Nachmittag

Ein besonderes Jubiläum konnten die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Weißensberg in diesem Jahr feiern. Der Weißensberger Seniorennachmittag besteht nun seit 30 Jahren, ins Leben gerufen im Sommer 1993 von Senior Willi Minke. Seitdem findet einmal im Monat, meistens am 1. Dienstag der Seniorentreff im Vereinsraum der Festhalle Weißensberg statt. Bei Kaffee, Kuchen, Unterhaltung und Spielen, Gesang, Gedichten und humorigen Beiträgen verbringen die Seniorinnen und Senioren einen geselligen Nachmittag. Seit dem Jahr 2003 wird der Seniorentreff von Christel Steib mit ihrem engagierten Team geleitet. Am Dienstag, den 10. Oktober 2023 war es nun soweit. Das 30jährige Bestehen konnte im festlich dekorierten, gut besuchten Vereinsraum gefeiert werden. Christel Steib begrüßte die Festgäste. Ihr besonderer Gruß galt Herrn Bürgermeister Hans Kern, Herrn Pfarrer Anton und der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates Frau Andrea Kleeis. Bei Kaffee und Kuchen und einem Gläschen Sekt gab sie einen kurzen Rückblick auf 30 Jahre Seniorentreff. Es wurden alte Erinnerungen ausgetauscht. Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Frau Andrea Kleeis überbrachte mit Blumen die besten Glückwünsche der Kath. Kirchengemeinde. Herr Bürgermeister Hans Kern dankte im Namen der Gemeinde sehr herzlich Christel Steib und dem Team für den Einsatz und das Engagement zum Wohle der Senioren und überreichte an die Damen wunderbare Blumensträuße und an die Herren eine Flasche Wein. Christel Steib dankte Herrn Kern für die Unterstützung der Gemeinde. Einen besonderen Höhepunkt bildete der Besuch des Kindergartens St. Markus. Mit ihren Darbietungen erfreuten die Kinder alle Gäste sehr. Die Alphornbläser spielten bei strahlendem Spätsommerwetter auf der Terrasse vor dem Vereinsraum klangvolle Stücke, und gegen Spätnachmittags spielte eine kleine Abordnung des Musikvereins Weißensberg mit schwungvoller Musik zur Unterhaltung auf. Mit humorigen Einlagen ging ein gelungener Nachmittag dann leider viel zu schnell zu Ende.

