20 Boulespieler*innen kämpfen um den Titel

Der Vereinsmeister des TSV Lindau 1850 Abt. Boule wurde am 24. September im Tête-à-tête ermittelt. In diesem Spielmodus treffen zwei Spieler*innen mit je drei Kugeln aufeinander. Der Vor- oder Nachteil ist ‐ je nachdem wie man es betrachtet –, dass man ganz auf sich gestellt ist. Hat man zum Beispiel einen guten Leger als Gegner und kann nicht schießen, so kann diese Begegnung durchaus zur schier unlösbaren Herausforderung werden. Der Wettergott hatte es gut gemeint und uns wieder herrlichen Sonnenschein zum Turnier beschert. Aus den fünf gelosten Teams kamen nach drei Vorrundenspielen die acht Besten in die Finalrunden und schenkten sich in puncto Können nichts. Die im Vorfeld ausgeschiedenen Spieler*innen verfolgten gebannt die letzten drei Partien: im Halbfinale Walter Metz gegen Harald Thomas und Marcus Wölfle gegen Toni Ostermair sowie im Endspiel Toni gegen Harald. Insbesondere im Finale herrscht eine ungewöhnlich ruhige Stimmung am Turnierplatz, um die Finalisten nicht in ihrer Konzentration zu stören. Am Ende nahm Harald Thomas den Pokal freudestrahlend entgegen. Es war eine spannende Vereinsmeisterschaft mit Rekordbeteiligung, gekrönt mit einem leckeren Gulascheintopf zum Abschluss.

