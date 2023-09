17. Weißensberger Ortsmeisterschaften

Die Daubendiebe sind 2023 erneut Ortstmeister im Eisstockschiessen vor den Giebelhalde Buba. Einen spannenden Wettbewerb lieferten sich die 18 gemeldeten Mannschaften bei idealen äußeren Bedingungen auf der Anlage der Weißensberger Eisstockschützen bei der diesjährigen Ortsmeisterschaft.

Während die Giebelhalde Buba sich in der Vormittagsgruppe noch knapp gegen die Mannschaft der Feuerwehr I als Gruppensieger durchsetzen konnten, lieferten sich Die Daubendiebe, die Mannschaft des Golfclubs und die Quatro formaggi in der Nachmittagsgruppe einen packenden Dreikampf, der dann in den direkten Aufeinandertreffen zugunsten der Daubendiebe entschieden wurde.

In den abschließenden Finalspielen um den Gruppensieg und Platz drei war den Mannschaften aus der Vormittagsgruppe die lange Pause deutlich anzumerken. Am Ende konnte sich die Mannschaft Die Daubendiebe souverän die Ortsmeisterschaft 2023 vor den Giebelhalde Buba sichern. Dritter wurde die Mannschaft Golfclub.

Die einzelnen Ergebnislisten der Vormittagsgruppe und der Nachmittagsgruppe sowie Bilder der Veranstaltung können unter www.ec–weissensberg.de abgerufen werden.