17 neue ausgebildete Erzieher/innen

In diesem Schuljahr verlassen 17 Absolvent/innen der dreijährigen Regelausbildung als „staatlich anerkannte/r Erzieher/in“ die Fachakademie für Sozialpädagogik Lindau. Innerhalb dieses Schuljahres waren diese Absolvent/innen als Berufspraktikant/innen die Ausbildungszeit in sozialpädagogischen Einrichtungen (Krippen, Kitas, unter anderen) tätig und treten nun vollständig in das Berufsleben ein. (von links: S. Enz, E. Geiger, L. Huber, S. Kleinhans, J. Koch, C. Kojadinovic, L. Marktl, M. Pinjusic, M. Reichart, C. Rusch, J. Schmid, J. Schubert, D. Stiefenhofer, V. Szentesi, C. Tesch, S. Vessely und J. Zwießler)

